Andrea Iannone dimentica Belen: svelato il nome della nuova fidanzata

Sono passati diversi mesi dalla fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Da quel momento in poi, Andrea Iannone è stato visto raramente in compagnia di un’altra donna. Impossibile, infatti, dimenticare di quando il pilota della MotoGp ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia di una modella. Alla vista di tale immagini, i suoi fan hanno iniziato a gioire. E, perché no, anche a fare dei paragoni con la sua ex Belen. Ma non solo. A confermare tali voci di corridoio, inoltre, fu Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, non solo confermò il nuovo flirt del pilota. Ma diffuse anche il nome della fortunata. A distanza di tempo, però, la situazione sembra essere totalmente cambiata. A rivelarlo è il settimanale ‘Chi’.

E quindi, dopo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che Andrea Iannone abbia ritrovato la sua felicità. A rivelarlo è ‘Chi’. Nonostante, però, il pilota di MotoGp continui ad avere dei rapporti con la famiglia Rodriguez, sembra proprio che abbia voltato completamente pagina. Come dicevamo, infatti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ne è praticamente certo. Andrea avrebbe aperto il suo cuore. E lo avrebbe fatto con Audrey Bouetté. Ebbene si. Sembrerebbe proprio la modella francese, infatti, la fortunata del momento. Tra l’altro, a detta del settimanale, la coppia sembrerebbe essere uscita allo scoperto. Tanto che hanno trascorso un romantico weekend in Svizzera. Proprio qui, infatti, il pilota ha una lussuosissima villa. Insomma, se son rose, fioriranno.