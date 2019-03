Uomini e Donne, Barbara e il calcio al suo corteggiatore Roberto per prendere la parola.

Torna l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di oggi, 20 marzo 2019 vede diverse coppie al centro dello studio di Maria De Filippi Daniele e Cristina, Barbara e Roberto. Proprio tra questi ultimi c’è un momento di tensione mentre raccontano la loro storia, con Barbara che tira un calcio al suo corteggiatore per zittirlo: “Devi lasciarmi parlare”.

Trono Over, Uomini e Donne: Cristina tra David e Daniele

Daniele e Cristina si stanno iniziando a conoscere all’interno dello studio di Uomini e Donne durante il Trono Over. La situazione però è degenerata dopo pochissimo perché Cristina si stava vedendo con David: “Ma è uno scherzo? Avevi detto che stavi qui nel programma solo per me, che mi avresti dimostrato tanto e ora esci con un altro?”. David punta così il dito contro Cristina, la quale però si difende: “Tu sei uscito con Ida, hai lasciato il numero a Roberta e io devo stare immobile ad aspettare te? Ho conosciuto una persona che mi piace, sa della mia situazione con te e lo sto comunque conoscendo”. Tra i due le cose sembrano andare per il meglio tanto che Daniele e Cristina continueranno a conoscersi.

Uomini e Donne, il calcio di Barbara a Roberto

L’attenzione poi si sposta su un’altra coppia del programma Uomini e Donne, Trono Over, Barbara e Roberto. Maria De Filippi chiede come stiano andando le cose tra i due e Barbara esclama: “Su e giù, litighiamo molto. Spesso nelle discussioni io cedo. Litighiamo su cose futili – aggiunge Roberto – O ti do ragione o se dico un’opinione diversa è finita” L’uomo cerca di parlare e Barbara gli dà un calcio mentre sono seduti in centro allo studio. “Ma gli ha tirato un calcio” dichiara Gianni e Barbara risponde: “Deve farmi parlare”. Non è stato un calcio aggressivo, ma è l’ennesimo episodio di violenza tra lo schiaffo e la rissa che sta caratterizzando in questo momento il programma di Maria De Filippi.

