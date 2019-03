Lady Diana, spunta una clamorosa rivelazione: “Tutta la verità su Harry”. La nota “principessa triste” rivelò un’incredibile preferenza per il trono.

Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady D, è nota per essere stata, dal 1981 al 1996, consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Anche se scomparsa ormai da più di vent’anni, rimane una delle figure reali più amate soprattutto per la sua enorme umanità. Ricordata però anche per l’alone di tristezza che la pervadeva e che le ha conferito l’appellativo di “principessa triste”. Durante gli anni di matrimonio con Carlo, Lady Diana diede alla luce due bellissimi figli William e Harry. Al giorno d’oggi conosciamo benissimo i fratelli, rispettivamente William, Duca di Cambridge e Harry, Duca di Sussex. Sappiamo benissimo che secondo la linea di successione al trono britannico, dopo Carlo, il primo figlio maschio William. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse la principessa Diana aveva altre volontà. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Lady Diana, clamorosa rivelazione: “Harry è più adatto a fare il re”

Angela Levin, celebre giornalista e biografa esperta della famiglia reale, ha pubblicato il suo ultimo volume chiamato “Harry: A Biography of a Prince”. Nelle pagine di questa biografia, emergono quello che erano le volontà di Lady Diana prima della sua scomparsa. Alcuni mesi fa la giornalista aveva dichiarato i suoi dubbi riguardo le capacità di William di fare il Re. Per la Levin infatti non sarebbe capace di sostenere le troppe responsabilità. A quanto pare però c’è chi conferma le sue dichiarazioni. La principessa Diana, nelle sue ultime volontà, indicò il secondo figlio maschio Harry come l’erede naturale al trono. Lady D dichiarò infatti che il suo secondogenito era dotato di alcuni punti di forza che mancherebbero al duca di Cambridge. Parole che fanno tremare e che molto difficilmente però vedranno risposta da parte dei reali. Queste nuove rivelazioni inoltre si uniscono a quelle dei giorni scorsi. Ultimamente infatti è stato rivelato che ci sono i due figli di Diana sono in contrapposizione a causa di una discussione. Di conseguenza le nuove indiscrezioni non contribuiranno sicuramente a calmare le acque.

