È proprio il caso di dire “buon sangue non mente”. Tra le notizie commentate nella puntata andata in onda oggi 20 marzo 2019 su Canale 5, nel salotto di Barbara D’Urso una su tutte ha attirato l’attenzione del pubblico. Una notizia davvero curiosa. Durante la seconda parte della trasmissione, quella dedicata al gossip e alle notizie di intrattenimento, la padrona di casa ha parlato di Leonardo Tano Siffredi, figlio del famoso Rocco. Il ragazzo, diciannovenne, ha posato in intimo per una campagna pubblicitaria. Un degno erede del padre, a quanto pare. C’è chi li considera due vere gocce d’acqua, ma Leonardo ci scherza su: “Sono più bello di papà”. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato Barbara D’Urso sul piccolo di casa Siffredi.

Pomeriggio 5, il figlio di Rocco Siffredi si spoglia: il motivo è sorprendente

Leonardo Tano Siffredi si è lanciato da poco nel campo della moda, ma con già quasi 30 mila followers su Instagram, è già diventato un testimonial molto ambito e di successo. I set fotografici che fanno da scena alle pose di Leonardo però non sono a luci rosse, nonostante pare che a Rocco facesse piacere che il figlio seguisse le sue orme. Leonardo però sembra essere un ragazzo d’altri tempi, tutto studio, sport e fidanzata, di cui è davvero innamoratissimo. Studia ingegneria meccanica, un ambito abbastanza lontano da quello in cui regna papà Rocco. Queste foto però dimostrano che, nonostante i diversi interessi, anche il Siffredi junior può vantarsi di avere un fisico da far invidia.

Dopo il filmato dedicato al servizio fotografico in intimo del figlio di Rocco Siffredi, Barbara esclama: “E’ davvero un bel ragazzo!”, chiedendo opinioni ai vari ospiti in studio. Secondo la regina di Playboy Fabiana Britto, è bello ma troppo piccolo. Non la pensa così Lory Del Santo, che ribatte “E’ alto di statura!”. Ed ecco la frecciatina di Barbara D’Urso, che ironizza sulla preferenza di Lory per i ragazzi particolarmente giovani: “Per te non sarebbe piccolo, sei abituato a quell’età”. Chiude Lory Del Santo con una frase molto particolare che la padrona di casa ha definito la frase cult della puntata: “Gli uomini sono grandi velocemente”.