Non è la D’Urso, Paola Caruso e l’appello in diretta: “Francesco siamo qui”. La bonas stanca del silenzio del padre, fa un appello.

E’ da poco iniziata la seconda puntata del grande show “Live – Non è la D’Urso”, una puntata che sembra essere dedicata alle donne, in particolare le neo mamme. Infatti dopo la bellissima Brigitte Nielsen, fa il suo ingresso Paola Caruso con il piccolo Michele, nato il 3 di questo mese. Nota per essere stata una concorrente di Pechino Express, è stata spesso ospite a Domenica Live per raccontare della sua storia da ragazza madre e dell’assenza del padre di suo figlio. Anche stasera, a “Live – Non è la D’Urso”, la Caruso ha raccontato delle difficoltà che sta affrontando. Tutto questo è dovuto al fatto che il padre del piccolo Michele ha lasciato Paola agli inizi della sua gravidanza. In studio la Caruso non si trattiene e ammette che anche dopo la nascita del figlio, il padre non si è assolutamente fatto sentire. “In sala parto bisogna inserire il nominativo di una persona. Quindi ho messo il suo, perché comunque è il padre. Ero felice ma non tanto per noi ma perché comunque il bambino ha il diritto di avere un padre” afferma Paola con le lacrime agli occhi. Tuttavia il padre non si è mai presentato. Di fronte a questa triste storia, Barbara D’Urso invoglia la bonas a fare un appello al padre del bambino e per cercare così di non avere nessun rimorso.

Non è la D’Urso, Paola Caruso e l’appello in diretta al padre di suo figlio

Dopo la decisione quasi effettiva del test del dna, la Caruso è sempre più convinta di voler provare di tutto per attirare l’attenzione del padre di suo figlio. “Lui pensa non sia suo figlio? Sono disponibile a fare il test del dna” – afferma infatti la bonas e continua – “Però Barbara noi non obblighiamo nessuno a fare il padre. Noi siamo qua, se lui vuole”. A questo punto però la conduttrice prende la palla al balzo e chiede alla Caruso di fare un appello al padre del figlio. Paola scossa per la richiesta, in lacrime rivolge alcune parole alla telecamera: “Francesco noi siamo qui. Il tuo bimbo è qui. Noi ti aspettiamo quando vuoi perché se vuoi fare il padre, lui c’è”.

