Uomini e Donne, anticipazioni: una corteggiatrice lascia lo studio dopo una pesante lite con Andrea Zelletta

La situazione negli studi del programma “Uomini e Donne” non è mai delle più serene, per usare un eufemismo. A quanto pare, infatti, stando a quanto raccolto dal portale “Il vicolo delle news”, un ulteriore momento di forte tensione ci sarebbe stato nella registrazione di una delle prossime puntate attorno al tronista Andrea Zelletta. A quanto pare, infatti, ad una sua corteggiatrice, vale a dire Natalia Paragoni, non sarebbe andata a genio una esterna del tronista con Muriel Bassi.

Per conoscere in tempo reale tutte le principali notizie riguardanti il mondo dello show “Uomini e Donne”, con un particolare riferimento a proposito di quanto accade intorno alla figura del tronista Andrea Zelletta, senza ombra di dubbio uno dei più chiacchierati del momento, allora CLICCA QUI!

A causa di questa gelosia, sarebbe nata una discussione tra i due negli studi. Il tronista, infatti, durante una esterna con Natalia, ha dato la sensazione di non aspettare altro che un motivo per andar via ed alla fine ha chiesto di incontrare nuovamente Muriel, che poi lui ha baciato dormendo nella stessa casa ma in letti separati. La cosa non è andata a genio a Muriel che si è rifiutata di assistere all’esterna ed ha lasciato gli studi.

Uomini e Donne, tensioni tra Andrea e la corteggiatrice Natalia

Inizialmente Andrea si è detto stufo di queste sceneggiate della ragazza rifiutandosi di andarle dietro. Poi, però, l’ha raggiunta dietro le quinte cercando spiegazioni ma ha ottenuto solo un altro, e stavolta più intenso, litigio. Al momento non si sa se la ragazza ha intenzione di tornare in trasmissione. Quel che è certo è che Andrea ci è ricascato dopo quanto accaduto con Federica.