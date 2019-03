Uomini e Donne, ex corteggiatore colpito da un grave lutto: le strazianti parole

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex gieffino Alessandro Calabrese non sta affatto vivendo delle ore facili. Il bel romano, infatti, ha dichiarato su Instagram di aver subìto un grave lutto. Il suo cane Arno, infatti, è stato ritrovato morto. Quello che prova adesso Alessandro è un dolore immenso. Soprattutto, perché il romano dichiara di essere stata una morte improvvisa. Il vuoto che lasciato il piccolo amico a quattro zampe è un vuoto incolmabile. Tanto che l’ex gieffino dichiara di non essere pronto a parlarne. Insomma, la sua reazione è più che comprensibile. Ma vediamo cosa scrive Alessandro su Instagram.

Il dolore che in questo momento sta provando Alessandro Calabrese è più che plausibile. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, poche ore fa ha annunciato su Instagram di aver ritrovato morto il suo cane. Arno, questo il nome del cucciolo, è morto improvvisamente. Lasciando, però, un vuoto incolmabile. Dalle parole scritte dall’ex corteggiatore ed ex gieffino sono davvero strazianti. “Addio amico mio, mi manchi”, questi sono i diversi hashtag che il romano scrive a corredo di un selfie. Ma non solo. Perché, Calabrese pubblica, poi, una serie di stories, in cui ammette di essere sopraffatto dal dolore. La perdita di un caro, che possa essere una persona o un animale, è un evento davvero difficile da superare. Considerando, inoltre, che Arno è morto improvvisamente. Lasciando, come detto, tutti interdetti. Compreso Alessandro. “Sto male, oggi non riesco tanto a parlare”, dichiara il romano tramite alcune IG Stories.