La finale di Amici 18, in programma il 25 maggio 2019, si avvicina. La semifinale purtroppo ha visto l’eliminazione di uno degli allievi e saranno solo quattro quelli che accederanno all’ultima puntata del talent. Ieri sera, 18 maggio 2019, è stata una serata ricca di sorprese e di colpi di scena: gli ospiti d’onore, Sabrina Ferilli, Antonella Clerici, J-Ax, Loredana Bertè e Romina Power, hanno regalato allo spettacolo ancora più grinta e divertimento. Rafael è stato il primo concorrente ad andare in finale, l’ha seguito Giordana. Vola all’ultima puntata dopo poco anche Alberto, il cantante lirico della scuola di Amici. La sfida è proseguita con l’esibizione di Tish e Vincenzo: chi sarà passato insieme agli altri tre sulla passerella che porta alla finale?

Amici la finale: chi è stato eliminato nella penultima puntata e chi sono i quattro finalisti

Durante la penultima puntata di Amici andata in onda sabato 18 maggio 2019 ci sono stati tantissimi colpi di scena. Dopo la scelta dei tre primi finalisti, Rafael, Giordana ed Alberto, c’è stata la sfida tra Tish e Vincenzo.

Poco prima dell’assegnazione della quarta maglia per la finale, Alessandra Amoroso ha fatto un bellissimo ingresso in studio. La sorpresa per Maria De Filippi ha fatto commuovere tutti: la cantante le ha letto una bellissima lettera scritta per lei. Dopo la sfida tra i due allievi rimasti in semifinale, il pubblico da casa decide chi sarà il finalista. Tish viene eliminata: sarà Vincenzo ad accedere alla finale insieme ai suoi compagni.

L’appuntamento ora è per il 25 maggio 2019: sarà l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi e sarà impossibile perderla! Chi vincerà Amici 18 tra Rafael, Giordana, Alberto e Vincenzo?

