Amici, Maria De Filippi chiama Mark Caltagirone durante la puntata di ieri 18 maggio 2019 del talent show del sabato sera: ecco chi appare.

È andata in onda ieri sera l’attesissima semifinale di Amici 18. Una puntata scoppiettante, che ha potuto godere di una giuria speciale, composta da ben 5 componenti. Accanto alla veterana Loredana Bertè, Maria De Filippi ha ospitato J-Ax, Romina Power, Sabrina Ferilli e Antonella Clerici. E sono state proprio queste ultime le protagoniste di una simpatica gag, organizzata dalla conduttrice. Si tratta del gioco delle cabine telefoniche, già visto nelle precedenti edizioni. Ma è stato proprio durante questo divertente siparietto che la De Filippi ha citato il protagonista della “telenovela” più chiacchierata del momento: il misterioso Mark Calatagirone. Scopriamo insieme cosa è successo!

Per tutte le ultime news e il riassunto dettagliato sulla semifinale di Amici di Maria De Filippi CLICCA QUI

Amici, Maria De Filippi chiama Mark Caltagirone: in studio entra un fantasma

Ebbene si, la vicenda del momento ha raggiunto anche lo studio di Amici. Parliamo del presunto matrimonio di Pamela Prati, che da giorni riempie le più svariate trasmissioni della nostra tv. Tutti si chiedono: chi è Mark Caltagirone? Ebbene, ieri Maria De Filippi ha annunciato la sua presenza durante la puntata serale di Amici. “Anche se non siamo testata giornalistica, ecco per te Mark Caltagirone”: con questa frase la padrona di casa ha presentato il presunto marito di Pamela Prati, durante il gioco della cabine telefoniche che ha coinvolto Antonella Clerici e Sabrina Ferilli. Una frase con cui Maria ha “colpito” ironicamente non solo i protagonisti della vicenda Prati, ma anche alcune trasmissioni che continuano a parlarne.

Il pubblico, ovviamente, è rimasto spiazzato dalle parole di Maria De Filippi. E ancora di più quando ad entrare, in qualità del famigerato Mark, è stata una figura coperta da un lenzuolo bianco. Insomma, un fantasma. La scena è stata esilarante, e il pubblico è scoppiato a ridere davanti alla simpatica gag, che ha ironizzato su uno dei casi più complicati e chiacchierati della scena del gossip. Un caso che la Ferilli ha commentato così : “Meglio ridere su questa storia, può anche tornare a casa sua, si vive anche senza Mark Calatgirone”.

Insomma, un po’ di gossip anche nel seguitissimo programma di Canale 5. Che con leggerezza e ironia ha trattato un tema che sta facendo davvero discutere tutti negli ultimi giorni. Che Maria De Filippi avesse indovinato e Mark fosse solo un fantasma? Lo scopriremo nei prossimi capitoli della famosa soap opera. Forse!

I quattro finalisti

Ma tra una gag e l’altra, la semifinale di Amici ha visto tantissime prove di canto e ballo, in cui i ragazzi si sono esibiti per raggiungere la tanto ambita finale del talent, che si terrà sabato prossimo. Ebbene, dopo una catena di sfide suddivise in varie manches, è stata la cantante Tish a dover abbandonare la trasmissione a un passo dalla finale. Ma la ragazza, sorridente come sempre, ha espresso la sua felicità di essere arrivata fin lì a soli 18 anni, ringraziando tutti per averle permesso di iniziare il suo sogno. Ecco allora i quattro finalisti ufficiali di Amici, due cantanti e due ballerini, due componenti dell’ex squadra bianca, e due di quella dei Blu: Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Uno di questi ultimi, vincerà la categoria ballo, un premio a parte. Ma sarà comunque in gara per la vittoria finale. Chi alzerà la coppa del talent? Non ci resta che attendere una settimana per scoprirlo! E voi, per chi tifate?

Leggi anche –>Amici la finale: chi è stato eliminato nella penultima puntata ed quattro finalisti

Leggi anche —>Vincitore Amici 2019: chi trionferà nel programma?