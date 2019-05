Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno a Gardaland, affittando l’intero parco divertimenti per i suoi amici senza badare a spese.

Chiara Ferragni e Fedez non riescono proprio a non far parlare di sé. L’ultima trovata della bionda influencer è aver addirittura affittato l’intero parco divertimenti Gardaland per festeggiare il suo compleanno. Per i suoi 32 anni la moglie di Fedez ha scelto di tornare bambina e di condividere con circa 60 amici un’incredibile festa nel parco divertimenti più grande d’Italia, da lei ribattezzato per l’occasione “Chiaraland”. Un intero pullman pieno di amici e amiche della blogger è partito ieri da Milano per l’ultima tappa dei festeggiamenti per il compleanno di Chiara, in una Gardaland tutta addobbata a tema unicorno, con palloncini e zucchero filato.

Chiara Ferragni, i dettagli del mega party a Gardaland

Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 32esimo compleanno a Gardaland, affittando l’intero parco divertimenti per sé e i suoi amici. Nelle storie Instagram della blogger più famosa d’Italia, tutto il video racconto della giornata trascorsa a “Chiaraland”, nome da lei stesso assegnato a tutto l’evento. Dopo la partenza da Milano in pullman, l’intera comitiva di circa 60 persone si è spostata a Castelnuovo del Garda, nel parco divertimenti più grande d’Italia. Una superficie di ben 350mila metri quadrati ha accolto i Ferragnez i e loro amici, per una festa davvero indimenticabile, con spettacoli a tema, buffet, e centinaia di palloncini a forma di unicorno per tutti gli invitati. Vestita di fucsia e con i capelli raccolti in uno chignon anni ’90, la Ferragni ha ballato e cantato anche sulle note dei Backstreet Boys, trascorrendo una giornata memorabile, terminata con una torta a 4 piani a tema ‘Chiaraland’. Il tutto per una spesa di almeno 2500 euro, escluso il fitto del parco divertimenti.

Leggi anche —> Fedez, festa a sorpresa di Chiara Ferragni in un supermercato: scoppia la polemica!

Chiara Ferragni, festeggiamenti durati due settimane

Il party a Gardaland è solo l’ultima tappa dei festeggiamenti per il 32esimo compleanno della bionda influencer. Tutto è cominciato lo scorso 7 maggio, data di nascita della mamma di Leone, con un’invasione di rose rosse in casa Ferragnez, regalo di Fedez per la sua bella moglie, oltre ad un costoso anello di diamanti. In quell’occasione Chiara ha festeggiato con una cena in famiglia, protagonista come sempre il piccolo Leone. Poi l’esperienza all’Aerogravity di Milano, il più grande simulatore di caduta libera al mondo, dove Chiara ha provato a ‘volare’ insieme a Fedez. Infine, la mega festa a Gardaland, con cifre da capogiro e tutto un po’ sopra le righe, come del resto i Ferragnez ci hanno da sempre abituato.

Per rimanere sempre aggiornati sulle notizie e le curiosità sui personaggi del momento, CLICCA QUI