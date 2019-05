Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aggiorna i fan sul suo stato di salute dopo i ricoveri dei mesi scorsi: “Devo riposare e volermi bene”

Solo qualche mese fa la modella e influencer Beatrice Valli aveva fatto preoccupare i fan per un malore che l’aveva costretta ad un ricovero di urgenza in ospedale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva preferito non raccontare pubblicamente i dettagli della vicenda, limitandosi a spiegare di essersi recata in ospedale per dei forti dolori all’addome. Successivamente, ancora un ricovero, dovuto a una reazione allergica. Ora, a distanza di un paio di mesi, la compagna di Marco Fantini ha parlato nuovamente del suo stato di salute, e lo ha fatto rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram. A quanto pare è necessario che Beatrice stia un po’ più a riposo per tenere sotto controllo lo stress.

Le parole di Beatrice Valli sulla sua salute

Beatrice Valli ha rassicurato i fan sul suo stato di salute dopo i ricoveri dei mesi scorsi. Alla domanda di uno dei suoi 2 milioni di followers su come si sentisse adesso, la modella ha risposto che sta cercando di limitare il suo lavoro, nonostante lo ami. “Devo riposare e volermi più bene”, ha aggiunto Beatrice, che ha sottolineato ancora una volta come si impegni al massimo per conciliare lavoro e famiglia. La Valli, oltre ad essere la compagna di Marco Fantini, è anche mamma di due splendidi bambini: Alessandro, avuto da una precedente relazione, e la piccola Bianca, nata dall’amore con Marco, conosciuto ai tempi di Uomini e Donne. Proprio per Bianca, Beatrice ha dovuto spesso affrontare critiche terribili da parte degli haters, che addirittura hanno definito la bambina ‘bruttina’, scatenando le ire della mamma, ma anche di altre ‘mamme vip’, che hanno difeso a spada tratta la bambina.

