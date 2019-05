GF16, il papà di Martina Nasoni entra a sorpresa nella casa e consiglia alla figlia di lasciar perdere la storia con Daniele.

Non sono mancate, come sempre, sorprese e lacrime nella puntata del Grande Fratello di ieri sera. A tenere il pubblico attaccato allo schermo è stato in particolare il momento dell’incontro tra Martina Nasoni e il suo papà. Entrato in casa mentre tutti i concorrenti erano ‘freezati’, il padre della ventunenne l’ha rassicurata mostrandole tutto il suo sostegno, ma non ha mancato di darle qualche dritta su come proseguire il suo percorso, consigliandole in particolare di lasciar perdere l’interesse che ha per Daniele Dal Moro, perché potrebbe solo farle male e non essere positivo per il prosieguo di questa esperienza: “Lascialo perdere”, ha detto testualmente. In lacrime, ma pur sempre con il sorriso che la contraddistingue, la giovane concorrente ha ascoltato il consiglio del papà, come ha fatto anche lo stesso Daniele, bloccato dal freeze.

GF16, Martina in lacrime per il messaggio della mamma

Non è stata una serata facile per Martina Nasoni, che nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, ha incontrato il suo papà, mostratosi contrario alla sua storia con Daniele. Ma la bella ternana aveva già ricevuto poco prima una sorpresa molto commovente, ovvero un videomessaggio da parte della mamma, che ha ripercorso con le sue parole il drammatico passato di Martina. La giovane concorrente del GF soffre infatti di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia che l’ha costretta all’età di 12 anni, ad essere operata al cuore e ad inserire un pacemaker. Questa triste vicenda, il cui ricordo ha commosso tutti i presenti, è diventata nota al grande pubblico per la canzone di Irama “La ragazza dal cuore di latta”, brano ispirato proprio alla storia di Martina.

Grande Fratello, Martina e la storia mai decollata con Daniele

Nella diretta di ieri sera del Grande Fratello, il papà di Martina ha consigliato alla figlia di lasciar perdere Daniele, perché non può darle ciò di cui ha bisogno. In lacrime la ventunenne, il cui grande interesse nei confronti di Dal Moro non è mai stato un mistero. Diverso invece il comportamento di lui, che non si è mai lasciato troppo andare nei confronti della ragazza, lasciandola sempre con il dubbio che il suo potesse non essere un sentimento del tutto ricambiato. Complice di questa poca chiarezza, anche la vicinanza tra Daniele e Valentina Vignali, un rapporto che più e più volte è sembrato andare oltre la semplice amicizia, anche se i diretti interessati hanno sempre parlato di una bella complicità tra amici e niente di più.

