Bianca Atzei ritrova l’amore dopo la rottura col suo ex Max Biaggi: la sua nuova fiamma è un volto noto della tv. Scopriamo di chi si tratta!

È una delle cantanti più amate in Italia. Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei. La cantautrice è finita nel giro del gossip, qualche anno fa, per la dolorosa fine dalla sua storia col motociclista Max Biaggi. Ma in queste ore, la Atzei torna a far parlare di sé. Stavolta per una buona notizia. Pare infatti che la bella Bianca abbia ritrovato il sorriso tra le braccia di un nuovo uomo. Che non è sconosciuto al mondo della tv. Scopriamo di chi si tratta!

Bianca Atzei ritrova l’amore: il suo nuovo fidanzato è un inviato de Le Iene

Viso pulito e carattere fragile, Bianca Atzei si é fatta conoscere in tutta la sua sensibilità grazie al reality ambientato in Honduras. La ragazza, durante la permanenza sull’Isola, ha parlato spesso del grande dolore provocato dalla fine della sua relazione con Max Biaggi. Un dolore che l’ha segnata, ma del quale, adesso, sembra essersi finalmente liberata. Bianca Atzei ha definitivamente voltato pagina, con un nuovissimo amore. E sapete chi è lui? Secondo i paparazzi di Diva e Donna, che l’avrebbero beccati insieme, il nuovo flirt di Bianca è Stefano Corti, che lavora nella famosa trasmissione di Italia Uno Le Iene. Nulla di ufficiale, per il momento,ma pare che sia proprio l’inviato il fortunato che ha ridato il sorriso alla bella cantante. Che dire, in attesa dell’ufficialità da parte dei protagonisti, tanti auguri alla neo coppia!