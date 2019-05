Vieni da Me, Ettore Bassi si confessa davanti a Caterina Balivo e parla del momento del divorzio.

Il salotto di Caterina Balivo di Vieni da Me, oggi ospita Ettore Bassi, attore famosissimo e attuale concorrente di Ballando con le Stelle si è raccontato, parlando di quell’episodio della sua vita che, più di altri, lo ha turbato: il divorzio dalla moglie.

Ettore Bassi e il divorzio dalla moglie, il racconto a Vieni da Me

Ettore Bassi spiega poi di aver vissuto a lungo a Torino, poi a Roma fin quando con la sua ex moglie si sono spostati a Fasano in Puglia decidendo di portare un po’ alle origini. “I miei figli ora dopo il divorzio le bimbe vivono a Milano, ma io ho deciso di restare in Puglia perché è il luogo dove io mi sento a casa e dove sono riuscito a tenere insieme i pezzi”. Ettore Bassi spiega che la sua barba non è un vezzo, ma una sorta di passare la spugna su un lato di lui che non esiste più: “La vita ci offre delle occasioni mascherate da difficoltà che si tramutano in possibilità. Questo mio passaggio mi ha fatto sentire che con la barba tutto aveva un’immagine diversa, è una nuova fase in cui io non sono più il ragazzo con la faccia pulita, ma un uomo con la barba”. Il momento di dolore di cui parla Ettore Bassi è legato al divorzio dalla moglie che lui ha trasformato nell’occasione di guardarsi dentro, nella possibilità di accogliere il dolore e capirlo: “Noi uomini abbiamo bisogno di una donna che ci porti a incontrare noi stessi e da lì è ricominciato tutto, grazie a questo posso essere un Ettore migliore a cominciare dalle mie figlie”. Nonostante le veda meno, lui ora si sente un papà migliore, più vicino a loro e più presente.

