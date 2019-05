L’amatissima influencer Elettra Lamborghini manda in tilt i suoi followers con i suoi addominali scolpiti.

Elettra Lamborghini in Italia è diventata una vera e propria star. La giovanissima influencer bolognese su Instagram vanta bene 4,2 milioni di followers. Elettra oltre ad essere una ragazza allegra e simpatica ha delle curve davvero esplosive che ovviamente mettono in risalto tutta la sua bellezza. La Lamborghini per tenersi sempre in forma pratica molta palestra, le foto dei suoi addominali scolpiti ne sono la conferma.

Elettra Lamborghini, fisico esplosivo e addominali scolpiti

La coach di The Voice of Italy nelle ultime settimane ha postato diversi scatti che mettono in risalto proprio i suoi addominali scolpiti. Le foto postate su Instagram dalla giovane influencer hanno ottenuto migliaia di like. Il segreto di Elettra? Abbinare la sua bellezza ad un look perfetto. Per un influencer di successo il look gioca un ruolo fondamentale. La Lamborghini ama prendersi cura del suo fisico curandolo nei minimi dettagli, in poco tempo la cantante è diventata una vera e propria star internazionale.

Elettra sbarca a The Voice of Italy e conquista tutti

Elettra Lamborghini è una delle coach di The Voice of Italy 2019, talent show musicale condotto da Simona Ventura. L’influencer si sta facendo apprezzare anche in questa nuova veste inedita, diversi ragazzi infatti hanno scelto di intraprendere un percorso artistico con lei. In poche puntate Elettra ha conquistato il pubblico dello show musicale rubando la scena ai suoi colleghi, che sono: Gigi D’alessio, Gué Pequeno e Morgan. Come andrà a finire? riuscirà la Lamborghini a battere gli altri coach? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di The Voice.

