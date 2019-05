Uomini e Donne Over, Luisa rompe il silenzio e parla della sua esperienza, ormai finita, nella trasmissione di Maria De Filippi: “Non mi pento di nulla”. E su Salvio…

Ha lasciato Uomini e Donne nel corso dell’ultima puntata del Trono Over andata in onda. Ma per lei non c’è stato il tanto sperato lieto fine. Parliamo di Luisa Monti, la vulcanica dama della trasmissione di Maria De Filippi, che ha lasciato lo studio nell’ultima puntata. La sua speranza era uscire dalla trasmissione con l’uomo che stava frequentando, Salvio. Ma il rifiuto di quest’ultimo è stata una doccia fredda per lei. A distanza di qualche giorno, ha parlato della questione su Uomini e Donne Magazine. Scopriamo cosa ha raccontato nell’intervista.

Uomini e Donne Over, Luisa rompe il silenzio: “Se Salvio mi vuole, può cercarmi fuori dal programma”

Luisa è stata una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Programma che ha lasciato nel corso dell’ultima puntata. Ma non in compagnia. Nonostante le sue buone intenzioni, il cavaliere Salvio Calabretta non ha voluto seguirla, dichiarando di non sentirsi pronto per il grande passo. La delusione di Luisa è stata tanta, ma la dama ha deciso di raccontarsi al magazine ufficiale della trasmissione. Nell’intervista, Luisa si dimostra la donna forte che è stata in trasmissione. Afferma di non pentirsi assolutamente della sua scelta e che rifarebbe tutto allo stesso modo, nonostante il rifiuto di Salvio. E su quest’ultimo, dichiara di avere avuto un interesse per lui sin da subito, di averlo aiutato ad aprirsi e a sciogliere quella corazza che si era creato intorno. Luisa tornerà nel programma? La sua risposta non lascia spazio a dubbi: “Se si provano dei sentimenti, si va via. Io sono andata via non tornerò. Salvio se vuole può cercarmi fuori dal programma”. Luisa lascia una porta aperta al suo ex cavaliere.. Accoglierà la richiesta? Staremo a vedere. Per ora niente lieto fine per Luisa e Salvio, un po’ come è accaduto a Pamela e Stefano, che dopo aver abbandonato il programma insieme, hanno litigato definitivamente. Motivo? Alcuni messaggi che Stefano avrebbe scambiato con Roberta Di Padua. Ebbene si, a Uomini e Donne non sempre “vissero tutti felici e contenti!”