La bellissima Giulia Provvedi sembra essere sempre più innamorata del suo Gollini: in vista di una partita importante ha pubblicato un dolce messaggio su Instagram.

Spesso e volentieri le notizie di gossip e quelle legate al mondo dello sport vanno a braccetto. Capita infatti che molti vip e personaggi famosi si fidanzino con giocatori, calciatori, giocatori di basket e chi più ne ha più ne metta. E’ questo il caso anche di una delle coppie del momento che più stanno avendo successo sui social con la loro storia d’amore. Stiamo parlando di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, e Giulia Provvedi, la cantante bionda del suo musicale “Le Donatella” che nell’ultimo periodo è presente anche come giudice nel nuovo programma “All together now”. Dopo aver passato mesi bui nel 2018 a causa di alcuni avvenimenti svoltisi all’interno della casa del Grande Fratello dove Giulia e Silvia Provvedi erano concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ormai dall’inizio del 2019 la coppia formata da Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi sta volando a gonfie vele. Che la passione di Gollini per il mondo della musica e del rap abbiano inciso per consolidare il rapporto tra i due? Nel frattempo la bionda delle Provvedi, ha decido di dedicargli un post dolcissimo prima della sua partita importante di domani.

Giulia Provvedi innamorata: il dolce messaggio prima della partita di Gollini

Pierluigi Gollini, Piergollo per gli amici, domani sera si giocherà una fetta importantissima del suo futuro all’Atalanta in una partita fondamentale contro il Sassuolo per decretare o meno l’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League. Sarebbe un traguardo storico sia personalmente per Gollini ma soprattutto per la sua squadra. In queste ore la sua Giulia gli ha voluto dedicare un messaggio di sostegno e di incoraggiamento in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo che vale come una finale per l’Atalanta. Il dolce messaggio pubblicato su Instagram a corredo di una bella foto in cui i due si baciano appassionatamente, dichiara la completa presenza da parte della Provvedi comunque vadano le cose.