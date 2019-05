Parasite trama, il film che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes. Il film di Bong Joon-Ho rappresenta il ritratto della lotta di classe a Seul ai giorni nostri.

Parasite è il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho vincitore della Palma d’Oro al 72esimo festival di Cannes 2019. Il film intende essere una denuncia sociale contro le disuguaglianze, il disprezzo dell’élite nei confronti delle “classi inferiori”. Ma la particolarità è che gli esclusi non puntano alla lotta di classe, ma ambiscono alla ricchezza e a trasformarsi nei nuovi sopraffattori. Ma vediamo nel dettaglio la trama di Parasite.

Trama del film Parasite

Punto di partenza della trama di Parasite è la famiglia di Ki-taek, composta da quattro individui poveri e senza lavoro, ma felici. I quattro non hanno molte prospettive riguardo il futuro, ma non si abbattono e cercano di andare avanti giorno dopo giorno, tra lavoretti insulsi e mal pagati. La svolta arriva quando il figlio Ki-woo riesce a trovare un lavoretto come insegnante d’inglese per la figlia della ricca famiglia Park, tra una raccomandazione e un sotterfugio, dando il via a una serie di bugie e inganni che porta a trovare una sistemazione stabile per tutti i membri della sua disagiata famiglia.

Dunque, da una parte ci sono individui abituati a lottare quotidianamente per tirare avanti, a improvvisare e cercare le scorciatoie necessarie per arrivare a qualcosa di concreto, dall’altra individui abituati ad essere serviti e ad avere governante e autista. Due facce della medaglia che rappresenta il contesto sociale della Corea del Sud.