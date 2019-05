Romina Power ospite di Mara Venier a Domenica In racconta la verità sul suo nuovo compagno: ha deciso di dirlo apertamente in pubblico…

Domenica In ultima puntata: la trasmissione in diretta di domenica 26 maggio inizia con la padrona di casa che intervista Romina Power. “Cominciamo?”, “Basta che non mi fai domanda imbarazzanti”, con questo botta e risposta prende il via l’episodio. Toni abbastanza sereni e scherzosi, figli anche del rapporto splendido tra Mara Venier e Romina. C’è un po’ di caldo in studio e qualcuno dalla regia offre dei ventagli sia alla conduttrice che all’intervistata.

Romina Power a Domenica In: nuovo compagno? La verità raccontata a Mara Venier

L’intervista entra nel vivo e Mara Venier decide di andare subito al sodo. Così, apre con: “Mi hai portato il nuovo compagno?”, “E che te lo porto al guinzaglio? E poi non c’è. Non c’è proprio”, risponde Romina. Così, a quel punto, Mara Venier si lascia andare ad una battuta: “Qui di compagni che non ci sono siamo pieni in Italia, non se ne può più”.

Insomma, nell’ultimo periodo si è parlato molto di un riavvicinamento tra Al Bano Carrisi e Romina Power adesso che quest’ultima tornerà a vivere in Italia dopo il lungo periodo statunitense. Mara Venier parla di un nuovo compagno e non di Al Bano. Un nuovo compagno che non c’è, come sottolinea Romina. Cosa si può pensare a questo punto?

Il libro di Romina per suo padre

“Ho compilato una raccolta di chiacchierate con gli amici di mio padre. Sono riuscita a farmi un quadro di quello che era l’uomo, al di là dell’attore. Tutti mi hanno raccontato di una persona fantastica, con un gran senso dell’umorismo”. Questo il ricordo che Romina Power conserva di suo padre e che decide di raccontare in diretta a Domenica In.

