Daniele Dal Moro scoppia in lacrime in diretta: il motivo è molto serio e riguarda alcuni ricordi dolorosi del concorrente.

Dopo due mesi di carattere fermo, deciso e testardo, Daniele Dal Moro ha lasciato cadere tutte le sue barriere. All’interno della casa ha infatti raccontato una parte nascosta e molto tormentata di sé. Proprio questa sera però Barbara D’Urso ha specificato che alcuni ricordi erano troppo privati per mostrarli pubblicamente all’interno del reality. Difatti questa confidenza non è stata ne ripresa ne registrata. La conduttrice ha infatti preferito mantenere il privato su dei momenti della vita del concorrente che sono ancora troppo dolorosi da ricordare. Il concorrente nelle varie confessioni ha infatti chiarito più volte che non è abituato alle cose belle e che la maggior parte delle persone dentro la casa, gli hanno donato un qualcosa di più di molte altre persone.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro scoppia in lacrime: ecco perché

Una volta entrato nella Mistery Room, Daniele viene messo al corrente di una lettera destinata a lui. E’ il padre. Daniele prova molta difficoltà nel leggerla. Dopo aver riconosciuto subito la calligrafia, si fa forza e tra le lacrime legge le parole del padre. La famiglia sa quello che ha attraversato e proprio per questo motivo lo invita a guardare avanti senza ricorda continuamente i fantasmi del passato. Il padre ha inoltre aggiunto che questa avventura l’ha sicuramente aiutato per capire che da solo riesce a cavarsela. Ovviamente per loro, continua il padre, la porta è sempre aperta e potrà sempre contare sul loro aiuto. Daniele non riesce a trattenere le lacrime, a quanto pare i ricordi sono più dolorosi di quanto si immaginano. Ma le sorprese per lui non finiscono qui. Ad attenderlo, in salone, c’è sua sorella Michela che lo raggiunge in un enorme e lungo abbraccio.