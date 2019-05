Grande Fratello, Gianmarco Onestini si sfoga dopo la puntata andata in onda ieri sera, 27 maggio 2019. È intervenuto il fratello Luca.

Gianmarco Onestini, concorrente del Grande Fratello, si è mostrato davvero stufo. Ieri sera, lunedì 27 maggio 2019, è andata in onda l’ottavo appuntamento della trasmissione di Barbara D’Urso ed il giovane non ha visto, ancora una volta, i suoi familiari o non ha ricevuto alcuna sorpresa dall’esterno. Al termine della puntata ha avuto un crollo emotivo a causa di mancanza di affetti: Gianmarco si è sfogato dichiarando di non aver mai sentito come stanno i suoi genitori o di non aver mai ricevuto una lettera, come è capitato invece agli altri concorrenti. Questa mattina di 28 maggio 2019 è intervenuto il fratello, Luca Onestini, ex tronista ed ex gieffino: a muso duro ha svelato il suo pensiero in merito.

Grande Fratello, Gianmarco Onestini si sfoga dopo la puntata: interviene il fratello

Luca Onestini, tramite le sue Instagram story ha detto la sua riguardo lo sfogo avuto dal fratello, concorrente della Casa di Cinecittà: Gianmarco si è lamentato perchè durante le puntate andate in onda fino ad ora, non ha mai ricevuto una sorpresa o una lettera dai suoi familiari. Così l’ex tronista è intervenuto dando la ragione al fratello.

“Il programma è iniziato da due mesi e due persone non hanno ricevuto una sorpresa. C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante che a momenti chiamavano anche le vicine di casa”: sono queste alcune delle parole di Luca, a chi si riferiscono? Probabilmente l’ex gieffino fa riferimento a Francesca De Andrè e la sua avventura nella casa che prende molto tempo alla diretta. “Io non capisco la logica”: conclude Luca riferendosi alle scelte della redazione del Grande Fratello.

Inoltre spiega che il fratello è il più giovane dei concorrenti ed avrebbe bisogno di vedere la famiglia per non buttarsi giù e per sentire meno la mancanza di casa: aggiunge che gli altri coinquilini hanno più o meno trent’anni e per loro ci sono continue sorprese. Conclude confessando la sua voglia di entrare per riabbracciare il fratello.

