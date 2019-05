Temptation Island, ora è ufficiale: ecco quando inizierà il reality dedicato alle coppie. A svelarlo, il conduttore Filippo Bisciglia.

L’estate è alle porte e per i telespettatori di Canale 5 vuol dire soltanto una cosa: Temptation Island. Anche quest’anno, infatti, andrà in onda il reality dedicato alle coppie. Coppie che decidono di partire per l’isola delle tentazioni e mettere alla prova i propri sentimenti. A condurre l’edizione classica ( e quindi non Vip) di Temptation Island sarà ancora una volta l’amatissimo Filippo Bisciglia. Ed è stato proprio lui, attraverso una foto postata sul suo profilo Instagram, a darci qualche informazione sull’inizio del programma. Diamo un’occhiata.

Temptation Island, ora è ufficiale: Filippo Bisciglia svela quando inizierà il reality

Temptation Island si avvicina sempre più. Il reality delle coppie sta per approdare di nuovo nelle nostre tv. Chi saranno le coppie che decideranno di mettersi in gioco quest’anno? Questo è ancora top secret. Quello che sappiamo, però, è che Temptation Island sta per partire ufficialmente. A comunicarcelo è stato il padrone di casa, Filippo Bisciglia, qualche ora fa sul suo Instagram. Ecco la foto che l’ex gieffino ha postato sul suo profilo ufficiale:

Una foto di rito, quella di Filippo. Che ogni anno, a pochi giorni dalla partenza, scatta un selfie davanti alla scritta Temptation Island. Insomma, manca davvero poco. Come annuncia il conduttore, a giorni partiranno le registrazioni della sesta edizione del segutissimo reality targato Maria De Filippi. Registrazioni che dovrebbero durare 3 o 4 settimane. La trasmissione andrà in onda, con ogni probabilità, nel mese di Luglio. In attesa di scoprire quali coppie trascorreranno la loro esperienza nei villaggi dei tentatori, prepariamoci anche a una nuova edizione di Temptation Island Vip! Ebbene sì, anche quest’anno ci sarà la versione del reality dedicata alle coppie famose. C’è chi ha già avanzato alcune ipotesi: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbero far parte del cast della nuova edizione. Chi condurrà Temptation Island Vip? C’è ancora un alone di mistero, ma spunta un nome su tutti: quello di Ilary Blasi. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutte le novità di quest’anno. Direttamente dall’isola delle tentazioni!