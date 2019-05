Elodie si scatena ad Ibiza: balletto e scollatura da capogiro, fan in delirio.

Non è solo una cantante: la sua bellezza è disarmante. Elodie Patrizi prima di intraprendere la strada della musica, faceva infatti la modella: spesso su Instagram si immortala in pose davvero sexy e sensuali incantando il pubblico dei social. L’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi condivide momenti della sua vita con i suoi followers: ieri sera era in un locale ad Ibiza con degli amici ed è stata ripresa mentre ballava ed i suoi fan sono letteralmente impazziti per il suo look molto sensuale.

Elodie si scatena ad Ibiza: balletto sensuale e scollatura da capogiro, fan in delirio

Il suo profilo Instagram è seguito da 930 mila utenti ed i suoi post contano migliaia e migliaia di like e commenti: è ormai uno dei profili più seguito nel mondo della musica e non. La bellissima Elodie Patrizi è in vacanza ad Ibiza e ieri sera, 28 maggio 2019, ha postato un video mentre balla insieme a due sue amiche, una delle quali è la famosa ballerina Elena D’amario. Le ragazze si trovano in un famoso locale dell’isola, DC10.

La cantante di “Pensare male”, ultimo suo brano uscito ed in vetta alle classifiche lanciato insieme ai The Kolors, indossava un top particolarmente scollato: i fan sono andati subito in delirio.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!