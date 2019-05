Fabio Colloricchio e Violeta ripresi mentre fanno sesso in spiaggia: scoppia la passione davanti alle telecamere a Supervivientes

Fabio Colloricchio è ormai uno dei protagonisti di Supervivientes in Spagna. Adesso che la sua storia d’amore con Nicole Mazzocato è ufficialmente chiusa, sta cercando l’amore sulle spiagge del programma televisivo che gli sta dando molta luce. L’ex tronista di Uomini e Donne ha cominciato una nuova avventura, ormai da un bel po’ di tempo, con Violeta Mangrinan. C’è un feeling notevole. Si vogliono bene, anzi, forse, si amano. Ed è anche scoppiata la passione sotto le telecamere e lo sguardo attonito dei paguri sulle spiagge della versione iberica de L’Isola dei Famosi.

Fabio Colloricchio: sesso in spiaggia con Violeta davanti alle telecamere

Sbarcata in questo nuovo reality, Violeta era ancora fidanzata. Poi, ha incontrato Fabio e la sua vecchia storia d’amore con Julien è giunta al capolinea. Un amore a prima vista. La bella Violeta ha ammesso sin dai primi istanti di essersi presa una cotta per Colloricchio. Una di quelle cotte che esplodono in una passione irrefrenabile, proprio come è successo a loro.

E’ proprio di poche ore fa il video – giunto sino in Italia – di un rapporto intimo tra Fabio e Violeta, sotto lo sguardo attonito di alcuni animaletti marini che camminavano sulla sabbia e la luce accesa delle telecamere. Insomma, gli ormoni hanno avuto la meglio e i due non hanno resistito.

Come andava con Nicole Mazzocato?

Un inferno. Così Fabio ha definito la sua storia con Nicole confessandosi alla sua nuova fiamma, Violeta. Parole che hanno lasciato di stucco la sua ex che in un post su Instagram ha spiegato di non capire il motivo di tale ‘attacco’. Come spiega, si erano lasciati in buonissimi rapporti, mentre adesso lui fa sapere che non è affatto così. Insomma, Nicole continua a non vederci chiaro nella vicenda. Chissà se al ritorno in Italia il buon Fabio spiegherà qualcos’altro…

