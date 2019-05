Amici 18, il vincitore Alberto l’ha svelato: ecco cosa farà coi soldi vinti nel programma. Alberto ha svelato come utilizzerà il premio di 150 mila euro.

Si è conclusa lo scorso sabato la diciottesima edizione di Amici. Edizione che ha visto trionfare il siciliano Alberto Urso. Un vincitore annunciato. Un immenso talento ma, soprattutto, una grande umiltà, Alberto ha conquistato il pubblico sin dalle prime puntate del talent condotto da Maria De Filippi. Riuscendo ad aggiudicarsi, tra i tanti premi in palio, il più prestigioso. In un’intervista a Corriere.it, il cantante si racconta, svelando anche cosa ne farà dei 150 mila euro vinti nel programma. Scopriamolo insieme.

Amici 18, il vincitore Alberto e il primo premio: “Li investirò negli studi”

Bello, bravo e simpatico: Alberto Urso è uno dei vincitori di Amici più amato di sempre. E già, perché il lirico è riuscito ad entrare davvero nel cuore di tutti. Merito della sua straordinaria voce, ma non solo. Il pubblico ha apprezzato la sua umiltà, il suo carattere e la sua semplicità. Insomma, una vittoria che ha reso tutti felici. Soprattutto lui, Alberto, che al Corriere.it ha raccontato qualcosa in più sulla sua passione per il canto lirico. Una passione nata grazie al padre, organizzatore di concerti, che un giorno portò un tenore. Da lì, Alberto iniziò ad imitarlo, e per il papà non ci furono dubbi: qual bambino doveva studiare canto.

E dopo Ti lascio una canzone, Alberto approda in tv ad Amici, diventando il vincitore assoluto di questa edizione: “Dedico la vittoria a mia nonna Rosetta e alla mia famiglia”. L’ennesima conferma del rapporto speciale che il cantante ha con la sua famiglia, che ha sempre ringraziato per i sacrifici che gli hanno permesso di realizzare i suoi sogni. E alla domanda su cosa farà dei soldi vinti ad Amici, ben 150 mila euro in gettoni d’oro, Alberto non ha alcun dubbio. Li investirà negli studi. Ancora una volta, quindi, al primo posto c’è la sua grande passione. Un ragazzo dal grande talento, e la testa sulle spalle. In bocca al lupo per tutto Alberto!