Game of Thrones, Kit Harington, che nello show ha interpretato Jon Snow, è stato ricoverato in riabilitazione per stress e abuso di alcool, subito dopo la fine della serie.

Brutte notizie per i fan di Game of Thrones. O meglio, di uno dei protagonisti principali del seguitissimo show della HBO, Jon Snow. Kit Harington, l’attore che ha interpretato il “guardiano della notte” più amato di sempre, ha subito un vero e proprio crollo dopo la fine di GOT, conosciuto in Italia come Il Trono di Spade. Tant’è che l’attore si sarebbe rifugiato in una clinica di lusso in Connecticut, per riprendersi dallo stress e da alcuni problemi con l’alcool.

Game of Thrones, Kit Harington ricoverato per stress e abuso di alcool in una clinica in Connecticut

Game of Thrones è terminato dopo otto stagioni di clamoroso successo. Era prevedibile che, alla fine dello show, gli attori protagonisti avessero potuto vivere un periodo di confusione. È quello che è successo a Kit Harrington, l’amatissimo Jon Snow, che pare abbia bisogno di alcuni mesi di riabilitazione per riprendersi dallo stress. Stando a quanto hanno rivelato alcuni media americani, l’attore avrebbe scelto volontariamente di ricoverarsi nella clinica Privé-Swiss in Connecticut. Una scelta per recuperare il benessere psicologico, messo a dura prova dal forte stress degli importanti impegni lavorativi degli ultimi anni. E soprattutto, per prepararsi al “buio” che può colpire un attore alla fine di una serie tv di tale importanza: “Cosa succederà adesso?”, si è chiesto l’attore secondo un amico. Una prova che, proprio come il suo Jon Snow, anche Kit è estremamente sensibile. Non possiamo che augurargli una pronta guarigione. Senza dimenticare che può contare sull’affetto di Rose Leslie, la Ygritte di Game of Thrones, diventata sua moglie nel 2018.