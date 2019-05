Uomini e Donne, chi è Natalia Paragoni: è lei la scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne?

Natalia Paragoni è arrivata alla seconda scelta nel suo percorso a Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice aveva fatto breccia prima nel cuore di Ivan e ora sembra aver conquistato anche il tronista Andrea Zelletta che, nonostante tutto, continua a tenerla accanto a lui dall’inizio e l’ha portata anche in villa prima della scelta insieme a Klaudia. Ma chi è Natalia Paragoni?

Natalia Paragoni, chi è? Sarà la scelta di Andrea Zelletta?

Natalia, classe 1997, ha 22 anni ed è nata il 24 dicembre. La ragazza nasce a Piantedo in provincia di Sondrio. Qui, da semplice estetista, Natalia viene notata e comincia a lavorare un po’ come modella e poi come attrice nei fotoromanzi per una rivista locale. Dopo qualche tempo però Natalia decide di lasciare da parte la chiusura delle Valle e decide di trasferirsi a Milano anche per far spiccare il volo alla sua carriera e superare la timidezza che la mette in difficoltà nello stare davanti alle telecamere. La sua carriera la vede quindi iniziare a muovere i primi passi nel mondo della moda e anche come ombrellina al Moto GP tanto che tra i suoi followers spunta anche Jorge Lorenzo… per dire! Natalia ha deciso poi di partecipare ai casting milanesi di Uomini e Donne ed è stata scelta come corteggiatrice. Prima la Paragoni si è dedicata al trono di Ivan Gonzales, diventando sua corteggiatrice, ma quando in studio è arrivato Andrea Zelletta, Natalia ha letteralmente perso la testa per lui. Una cotta a tutti gli effetti, cosa che a 22 anni è più che lecito che capiti. Così, anche se Natalia era andata in villa con Ivan, l’allora neo tronista Andrea l’aveva seguita e l’aveva sollecitata a lasciare Gonzales e iniziare a corteggiare lui, cosa che Natalia, accecata dai bagliori fulminanti dell’amore ha fatto subito! Così Natalia Paragoni ha iniziato un secondo trono nelle vesti di corteggiatrice e ora siamo al giro di boa: sarà lei la scelta di Andrea Zelletta?

