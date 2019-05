Uomini e Donne, la scelta di Angela: il ‘particolare’ commento di Alessio sull’abito della tronista. Ecco cosa ha detto il corteggiatore sul look della tronista.

Oggi è andata in onda la prima delle tre puntate speciali dedicate alle scelte di Uomini e Donne. E finalmente Angela Nasti ha fatto la sua scelta: è con Alessio Campoli che ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Sotto gli occhi increduli del pubblico, la cascata di petali rossi è caduta proprio sul corteggiatore “meno” favorito. Gran parte dei telespettatori, infatti, pensava che sarebbe stato Luca Daffrè il fortunato. Ma così non è stato: Alessio, sorpreso più di tutti, ha detto sì alla tronista, che ha poi baciato appassionatamente. Finalmente! Ma c’è una battuta del romano che non è passata inosservata. Riguarda l’abito indossato dalla bella Angela nella puntata di oggi. Scopriamo di che si tratta.

Uomini e Donne,il commento di Alessio sull’abito di Angela: “Troppo scollato”

Ebbene sì, Alessio è riuscito a conquistare il cuore di Angela! Nonostante, sin dalle prime puntate, sembrava essere Luca il preferito della Nasti, la scelta della tronista è ricaduta sul meno quotato. Simpatico, schietto, senza peli sulla lingua: col suo carattere, Alessio è riuscito a mandare letteralmente “in confusione” la tronista, che alla fine ha dovuto cedere ai suoi sentimenti. “Sei tu la mia scelta”, ha detto al romano. Che, incredulo, non ha potuto dire che sì. Ma la schiettezza del corteggiatore si è vista anche nella puntata di oggi. Durante la trasmissione, mentre si parlava d’altro, Maria De Filippi interrompe la neo coppia, intenta a parlare sottovoce. “Alessio ma cosa stai dicendo?”. La tronista preoccupata afferma: “Niente Maria, non si può dire, siamo in diretta!”. Ma dopo un po’ di esitazione, la bella Nasti rivela il commento che Alessio ha fatto sul suo vestito. Un commento molto particolare. Alla domanda di Angela “Ti piace come sto?”, Alessio ha dimostrato tutta la sua sincerità. Ebbene, pare che il corteggiatore abbia apprezzato l’abito indossato dalla tronista, ma fino a un certo punto… “Troppo scollato!” Una coppia che si dimostra già affiatata, con un tocco di gelosia che non guasta mai. Che dire,tantissimi auguri ad Angela e Alessio!