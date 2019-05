La showgirl argentina Belen Rodriguez stuzzica i suoi adorati fan in reggiseno e non solo: la posa particolare che assume dopo fa impazzire tutti.

Belen Rodriguez sa come far perdere la testa ai suoi fan. Pochi istanti fa, la bella argentina ha pubblicato delle Instagram stories davvero pazzesche. Ma, soprattutto, letteralmente mozzafiato. Nonostante, dopo l’esperienza a Colorado Cafè, la showgirl è poco presente in televisione, Belen è lo stesso molto indaffarata. Senza considerare che, da poco, è ritornata da una romantica vacanza con il suo amato Stefano De Martino. La showgirl continua la sua carriera da modella. Perché, ricordiamolo, è proprio in queste vesti che si è presentata Belen in Italia.

Belen Rodriguez stuzzica in reggiseno e quella posa..

Con quelle curve pazzesche e l’innata bellezza non fatichiamo affatto a capire il motivo della successo da modella di Belen Rodriguez. La bella argentina, parallelamente alla sua carriera televisiva, è un’affermata presenza nell’ambito della moda. Oltre i fantastici shooting di Me Fui, nome della sua linea di costumi da bagno ideata insieme a sua sorella Cecilia, Belen è la testimonial di tantissimi altri brand internazionali. Proprio in questi istanti, infatti, la bella argentina è impegnata in un nuovo shooting fotografico. Non sappiamo per quale campagna pubblicitaria stia lavorando, ma, a quanto pare, per una casa di vestiti di sposa. Prima però di indossare l’abito bianco, che probabilmente vestirà di nuovo anche per il suo Stefano, Belen decide di stuzzicare i suoi fan su Instagram. È allo specchio. Si mostra in reggiseno. E non solo.

Improvvisamente, infatti, l’argentina si gira di spalle, lasciando intravedere il suo lato B.

Insomma, una posa davvero incredibile. Che, siamo certi, ha fatto impazzire tutti.