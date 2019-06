Alena Seredova si mostra in intimo su Instagram: decolleté perfetto per l’ex moglie di Gigi Buffon, che manda in visibilio i fan.

Alena Seredova è sicuramente una delle donne più ammirate dello spettacolo per la sua statuaria bellezza e la sua innegabile dolcezza. A renderla nota al grande pubblico, anche il matrimonio con Gianluigi Buffon, dal quale ha avuto due figli, terminato da quando l’ex calciatore della Juventus fa coppia fissa con Ilaria D’Amico. L’ultimo scatto che la modella ceca ha voluto condividere su Instagram ha mandato in visibilio i fan. Vediamo perché.

Lo scatto in reggiseno della Seredova che fa impazzire i fan

Alena Seredova, modella ceca naturalizzata italiana, ha un fisico perfetto nonostante i suoi 41 anni, portati in maniera egregia, e due figli. Questa mattina la showgirl ha pubblicato su Instagram un selfie di lei appena sveglia, nel quale si mostra in reggiseno mentre è ancora in camera da letto. Oltre al sorriso smagliante e al viso bellissimo nonostante il trucco quasi assente, impossibile non notare il decolleté perfetto che si intravede dal reggiseno bianco ricamato che indossa. 41 anni e non sentirli affatto, dunque, per Alena Seredova, che si mostra in tutta la sua bellezza e riceve migliaia di commenti dai fan impazziti per le sue curve.

Alena Seredova e Alessandro Nasi presto sposi?

Alena Seredova è sempre bellissima e le sua foto in intimo ha mandato in visibilio i fan. Ma lei ha occhi solo per il suo compagno, Alessandro Nasi, manager del gruppo Fiat, che potrebbe presto diventare suo marito. In un’intervista a Diva e Donna, la modella ha infatti confessato che sarebbe felice di ricevere la fatidica proposta da Alessandro e che accetterebbe senza battere ciglio: “E’ un uomo straordinario – ha detto Alena – mi ha saputo aspettare. E se mi facesse la proposta gli direi di sì”.

