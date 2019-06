Grande Fratello, colpo di scena: in arrivo una diffida per Valentina Vignali. La cestista ed influencer dovrà affrontare una diffida depositata da Francesca Cipriani.

Qualche settimana fa Valentina Vignali si è lasciata andare a qualche dichiarazione forte su Francesca Cipriani. La cestista, parlando con i suoi coinquilini, ha definito “stupida” la Cipriani dicendo espressamente: “è la persona più stupida che abbia mai incontrato”. L’affermazione poco carina non lasciò in silenzio la bionda esplosiva che decise di entrare nella casa per avere un confronto con la Vignali. Ma quest’ultima è rimasta sui suoi passi, ritenendo vuota una ragazza che da una una sesta taglia di seno intende passare alla decima. La situazione stava degenerando finchè non è intervenuta la conduttrice che fece uscire la Cipriani dalla casa.

Oggi a distanza di quasi un mese, Francesca Cipriani ritorna sull’argomento e lo fa con una Instagram Story.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Grande Fratello: in arrivo una diffida per Valentina Vignali da parte di Francesca Cipriani

Nonostante le due abbiano provato a chiarire con il confronto avvenuto nella casa più spiata d’Italia, poco fa la Cipriani ha di nuovo perso le staffe per nuovi discorsi poco gradevoli fatti in casa dalla Vignali.

Pare, infatti, che Valentina abbia continuato a parlare della Cipriani: “Non immagino che vita triste possa avere questa ragazza”. Ma non finisce qui, perché Francesca promette che nei prossimi giorni depositerà addirittura una diffida! Ecco la story in questione:

La super bionda non le manda a dire e incalza con un’ulteriore post con cui accusa la Vignali di fare eccessivo uso di photoshop.

A questo punto non ci resta che attendere la fine di questa edizione del Grande Fratello per vedere come andrà a finire tra le due.