Sandra Lee sta diventando sempre più famosa con il suo programma su Real Time che prende il nome di dottoressa schiacciabrufoli

Sta diventando sempre più famoso il programma in onda su Real Time, Dr Pimple Popper, ovvero Dottoressa schiacciabrufoli. La protagonista è una dermatologa, Sandra Lee, che sta regalando la tanto attesa serenità a diverse persone che soffrono di malattie della pelle abbastanza imbarazzanti e complesse. Non tutti i medici sono in grado di diagnosticare la malattia nei giusti termini e la dottoressa Lee risulta tra le pochissime persone in grado di mettersi nei panni del paziente e risolvere i loro problemi. La maggior parte delle persone che si rivolgono a lei hanno delle cisti enormi, oppure brufoli e tutto ciò che riesce a recare problemi ed imbarazzi anche abbastanza gravi proprio nel quotidiano delle persone. Ma in questo vogliamo guardare con la lente d’ingrandimento la dottoressa Sandra Lee e scoprire qualcosa in più sulla sua professione e sulla sua vita privata.

Sandra Lee, dottoressa schiacciabrufoli di Real Time: chi è, età, studi e vita privata

Come possiamo vedere a primo impatto, Sandra Lee ha i tratti somatici di una donna orientale. Infatti, ha origini cinesi anche se è nata a New York precisamente il 20 dicembre del 1970. Il padre è un uomo di Singapore, la madre invece originaria della Malaysia. Sandra Lee ha vissuto a New York nella prima infanzia, poi con tutta la famiglia si è trasferita nel sud della California.

Come è diventata la dermatologa schiacciabrufoli? Sandra Lee ha studiato all’Università della California, per poi passare alla Drexel University per laurearsi nel 1998. A San Diego si è specializzata in trattamenti laser e chirurgia estetica. Ad un certo punto della sua vita, si è sentita affascinata dal mondo del web ed in particolare da Youtube. Così, ha cominciato a pubblicare alcuni dei suoi interventi sul proprio canale. Ha offerto il suo aiuto in maniera gratuita ad alcuni pazienti e in cambio le è arrivata quella popolarità di cui aveva bisogno per arrivare in televisione.

La dottoressa Lee è sposata o fidanzata?

Essendo una donna molto attraente, immaginiamo che in tanti se lo siano chiesti nel guardarla su Real Time. Ebbene, Sandra Lee è sposata con il collega Jeffrey Rebish ed ha due figli. Il rapporto con suo marito va a gonfie vele. Nonostante sia mamma, trova comunque il tempo di dedicarsi al proprio lavoro con passione e dedizione. Tant’è che da poco ha anche lanciato una propria linea di prodotti: la SLMD, acronimo di Sandra Lee Medical Doctor.