Tutto su Cleo Toms: vita privata, fidanzata, biografia e blog.

Cleo Toms è un nome che forse fino ad oggi avete sentito nominare, ma ancora non avete ben capito di chi si tratti. Giovanissima classe 1996, nel 2013 aveva aperto il suo primo canale YouTube che, a oggi, è arrivato a ben 40 milioni di visualizzazioni. Ma chi è Cleo Toms? La ragazza dagli esordi a oggi ha fatto tantissimi passi in avanti e addirittura e è anche sbarcata nel mondo dei libri e dei cosmetici visto che nel 2017 aveva lanciato la sua prima linea di make up dedicata ai suoi followers, ma conosciamola meglio.

Chi è Cleo Toms e cosa sapere sul libro e la vita privata

Cleo Toms, quando aveva soli 17 anni, aveva aperto il suo canale YouTube in cui parlava un po’ di tutto: beauty, Fashion, lifestyle… mentre nel canale blog chiamato Cleo Blog, del 2014, la ragazza ha deciso di mostrare la sua vita quotidiana sotto tutti gli aspetti a 360° insomma. Da questo è nato poi anche un romanzo “Le piccole cose che amo di te” che ha un non so che di molto di autobiografico, anche se la blogger non ha mai svelato quanto! Il libro è ovviamente in servito alla youtuber per farsi notare e conoscere anche da un pubblico non solito a navigare nel web!

Cleo Toms: la vita privata

Per quello che si legge nel suo blog sappiamo che il suo vero nome è Cleo, il suo compleanno cade il 25 luglio, abita vicino a Milano, precisamente a Lecco e dopo aver studiato al liceo linguistico dove ha approfondito inglese, spagnoloe tedesco pare che non sia andata oltre. Il blog di Cleo Tom’s sembra però essere fermo al 2016 e di lei se ne sente parlare sempre più spesso sui giornali o, ovviamente, su YouTube.

Cleo Toms fidanzata: l’outing e l’aiuto alle teenager

Cleo è diventata letteralmente l’idolo delle teenager e ha anche fatto outing perché come si vede in un’intervista rilasciata a Repubblica Cleo Toms ha anche dichiarato di essere stata fidanzata per diverso tempo con una ragazza e ora che la storia però è finita si sta prestando ad aiutare tantissime altre ragazze che la seguono e che magari chiedono proprio a lei dei consigli in amore o chiedono come essere accettate come riconoscersi e cosa fare se non sono eterosessuali ma gay o bisessuale.

Per sapere tutto sulle tendenze moda dell’estate 2019–> clicca qui