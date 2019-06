Chi è Tess Masazza, vita privata, fidanzato, compleanno e cosa sapere

Tess Masazza è una blogger che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom per quanto riguarda i suoi video e in tutti i suoi canali social. È una tra le più conosciute e famose influencer e blogger d’Italia grazie alla sua serie intitolata Insopportabilmente Donna. Tess si è distinta per il suo humor e modo di fare. Grazie al suo modo di affrontare le cose con il sorriso si è fatta notare tra tutte le altre blogger e il suo profilo Instagram ne è un esempio.

Chi è Tess Masazza: compleanno, vita privata, biografia e blog

Ma chi Tess Masazza? Classe 1987 di Milano dal 2008, ha iniziato prima a lavorare come fotografa specializzandosi essenzialmente nella moda. Proprio da qui però è partita la sua passione per i video e aprendo un blog chiamato Melodrama Chic ha iniziato a fare una serie di video su YouTube che lentamente sono diventati famosissimi e la serie ha avuto talmente tanto successo da renderla oggi uno dei volti più apprezzati ed influenti proprio nel mondo dei blogger. La web serie di Tess Masazza, Insopportabilmente donna, l’ha portata al successo e grazie a questa, la passione di Tess è diventata anche il suo lavoro.

Tess Masazza, vita privata e cosa sapere sul fidanzato della blogger

Per quanto riguarda la vita privata di Tess, come spesso succede con le blogger, si sa tutto e niente perché hai racconti reali è mischiata un po’ di romanzata verità. A Vanity Fair ha svelato di essere stata fidanzata per lungo tempo con un ragazzo, ma il nome vero non lo conosciamo visto che lo aveva salvato nel telefono con il nome di Ryan Gosling e quando ne parlava ne video lo chiamava proprio così. Ora però, dopo 10 anni insieme e una convivenza con questo ragazzo, sembra però che la storia sia finita e lei è tornata single. Rumors vogliono che Tess abbia avuto anche un flirt con Frank Matano, ma invece i due sono soltanto molto amici.

