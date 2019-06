Cosa sapere su Obesity Center Caserta, la Clinica per Rinascere diventata famosa grazie al format su Real Time.

Prima in televisione si vedeva soltanto Vite al limite, era questo il programma che parlava della vita degli obesi e di come l’operazione di riduzione dello stomaco potesse cambiare e soprattutto salvare la loro vita. Ora è arrivato un format tutto italiano chiamato Obesity Center Caserta, La Clinica Per rinascere,che racconta proprio il lavoro dell’ospedale Pineta Grande che si occupa di aiutare le persone affette da obesità con la chirurgia bariatrica mini invasiva.

Obesity Center Caserta: la clinica per rinascere

Pineta Grande di Castelvolturno è diventato famoso perché Real Time ha deciso di creare un programma ad hoc basato su fatti realmente accaduti in cui responsabile è il dottor Cristiano Giardiello. Il centro per il trattamento dell’obesità è considerato un ospedale di eccellenza proprio per affrontare i problemi legati all’ eccesso di peso. L’approccio, come vediamo nella serie tv è a 360° perché si tratta sia il problema a livello chirurgico, sia il problema dell’obesità a livello psicologico, sia quello a livello invece di nutrizione grazie all’aiuto di una dietista.

Quando è nata e come funziona Pineta Grande, Obesity Center Caserta

Come abbiamo detto la struttura ha origini antiche: nasce nel 1957 come casa di cura e negli anni Pineta Grande si è evoluta e oggi dispone di 150 posti letto autorizzati con confort considerati quasi alberghieri. Pineta Grande Hospital fa parte dell’associazione italiana ospedalità privata e, grazie a un proficuo piano di investimenti, aumentando il livello tecnologico sia degli impianti che di tutte le apparecchiature che vengono utilizzati, la struttura è diventata una delle più importanti d’Italia e si trova a Caserta, essendo la principale struttura sanitaria privata di tutta la Campania.

Opinioni Obesity Center Caserta: le recensioni

Per quanto riguarda le opinioni legate all’Obesity Center Caserta, la Clinica Per rinascere come è nominata nel Format TV, sono tutte positive. Cercando online si trovano storie di tantissime persone che hanno affidato la loro vita al dottor Giardiello e sono riuscite letteralmente a rinascere.

Costi Obesity Center Caserta: i prezzi della Clinica per Rinascere

Per quanto riguarda i costi on-line di Obesity Center Caserta, sicuramente non si tratta di prezzi bassi, ma allo stesso tempo questo tipo di operazione non è fatta per spettacolo ma finirà per salvare letteralmente la vita a queste persone e quindi come si fa a dare un prezzo ad un trattamento del genere?

Per sapere tutto sulle tendenze moda dell’estate 2019–> clicca qui