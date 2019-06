Vieni da Me, Giorgio Mastrota parla dell’ex moglie Natalia Estrada a un anno dalle nuove nozze con Floribeth Gutierrez.

Continua l’appuntamento con il salotto di Caterina Balivo, Vieni da Me. Tra gli ospiti che si sono susseguiti nel suo programma è sbucato anche il simpaticissimo Giorgio Mastrota che ha raccontato a Caterina come si sente ora che, tra poco tempo, si risposerà.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: un amore finito

Giorgio Mastrota nel 2020 si risposerà, ma ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, proprio lui ha parlato molto della sua ex compagna: Natalia Estrada. La loro coppia negli anni ’90 aveva fatto furore e aveva anche fatto sognare moltissimi italiani. Oggi i due non stanno più insieme, ma Mastrota ha avuto dolci parole per la sua ex dicendo che è stato innamoratissimo di lei. Il conduttore ha raccontato a Caterina Balivo che con la Estrada è stata una storia d’amore meravigliosa e, per via della figlia, i due hanno mantenuto un rapporto nonostante la separazione. In più la figlia Natalia JR li ha anche resi nonni con l’arrivo del piccolo Marlo. Ora lui e Natalia sono nonni e, sebbene abbiano un buon rapporto le loro strade si sono divise.

Fidanzata Giorgio Mastrota: le nozze in arrivo

Ora Giorgio Mastrota si sta per risposare: le nozze sono previste nel 2020 con Floribeth Gutierrez, sciatrice e alpinista professionista. Alle nozze la Estrada non ci sarà, ma come ha spiegato lui stesso, anche Natalia si è risposata, ma non lo ha invitato alle nozze. Insomma: i due hanno un ottimo rapporto, ma non al punto tale da gioire pubblicamente delle nozze dell’altro. Una coppia divorziata classica, le cui strade si sono separate ormai, ma nonostante questo sono estremamente felici ed entusiasti di ciò che hanno costruito ora. Però, Mastrota oggi da Caterina Balivo ha ricordato la loro storia quasi con romantica malinconia, del resto, dimenticare Natalia Estrada non è certo semplice!

