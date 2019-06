Giulia Salemi e Francesco Monte: fan si tatuano sul braccio i loro nomi. Un gesto decisamente estremo. E ora cosa faranno dato che i due si sono lasciati?

Dopo una breve ma intensa storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello, oggi Giulia Salemi ha annunciato con un post su Instagram la rottura con Francesco Monte. I due si sono lasciati dopo aver fatto innamorare i loro fan che sognavano in futuro di vederli come marito e moglie. “Ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima”. Così scrive Giulia nel lunghissimo post su Instagram dove annuncia che è finita con Monte. Ovviamente, i fedeli seguaci della coppia non hanno preso bene la notizia, ma soprattutto ci chiediamo come abbiano reagito quei fan che si sono tatuati i loro nomi sul braccio.

Giulia Salemi e Francesco Monte: fan si tatuano sul braccio i nomi della coppia

Non molto tempo fa, Giulia Salemi ha mostrato attraverso le sue Instagram Story un episodio sconvolgente: due fan si sono tatuate sul braccio i nomi di Giulia e Francesco.

In particolare, si tratta di due ragazze che si sono tatuate il segno dell’infinito con le iniziali di Francesco e Giulia e il nome della Salemi circondato da cuori. La parola “Fralemi” sul braccio è il nome con cui i fan della coppia si rivolgono ai due ex gieffini e viene dall’unione dei nomi Francesco e Salemi. Questo gesto emozionò Giulia particolarmente. Ma ora ci chiediamo come faranno a rimuovere i tatuaggi dopo la rottura definitiva tra Giulia e Francesco?

