Mambo Salentino, Alessandra Amoroso e Boomdabash: la nuova hit dell’estate

Questo è il momento giusto per sfornare i cosiddetti tormentoni estive e dopo Jambo di Giusy Ferreri, Omi e Takagi e Ketra, è il turno di Boomdabash e Alessandra Amoroso con Mambo Salentino. Il nuovo singolo della band che ha fatto ballare tutto l’Ariston durante il Festival di Sanremo 2019, è pronto e arriverà nelle radio il 7 giugno, venerdì. Neanche a dirlo il brano è una hit meravigliosa, estiva al massimo, con qualche sonorità reggae che rispecchi anche in pieno lo stile dei Boomdabash: il pezzo si sta per candidare a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019 e la voce di Alessandra Amoroso è praticamente un valore aggiunto incredibile ad una canzone che, già di per sé, sembra avere le carte in regola per scalare le summer hit!

Testo Mambo Salentino Amoroso e Boomdabash: dove è nata la collaborazione

Mambo Salentino è una canzone che nasce dal legame con la propria terra, il Salento, che è anche l’elemento comune tra Alessandra Amoroso e i Boomdabash che, come hanno dichiarato loro stessi, sono ben contenti di “adottare” Sandrina. La Amoroso è una persona speciale per la band che, oltre ad essere un’amica è anche un’artista di grande talento con rara sensibilità. Loro avevano già collaborato con Alessandra nel 2015 nel brano A Tre Passi da Te, ma ora con il ritmo del Salento nel cuore stanno per fare un super passo avanti. Un rapporto pazzesco anche per quanto riguarda Alessandra Amoroso che racconta come lavorare con loro a questo brano sia stato come essere in famiglia. Del resto la canzone è un’esplosione di freschezza che rimane dentro già dai primi ascolti.

Video Mambo Salentino di Alessandra Amoroso e i Boomdabash

Il video di Mambo Salentino sarà poi online in contemporanea il 7 giugno, prodotto da Borotalco TV e diretto da Fabrizio Conte, è stato girato in una masseria in località Martina Franca, proprio per dare ulteriore energia al brano che è un inno alla Puglia. Nel video vedremo i Boomdabash e Alessandra cantare e ballare in una notte salentina a tutti gli effetti.

