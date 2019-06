Trama e riassunto de Il Segreto: cosa sapere sulle undici stagioni e su tutte le puntate andate in onda.

Il Segreto, il cui nome originale è “El secreto de Puente Viejo” è una soap opera spagnola che, dal 2011, tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori. La soap opera è arrivata anche in Italia e viene trasmessa dal 10 giugno 2013 su Canale 5. Le undici stagioni che fino ad ora sono andate in onda hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico a casa e, in Italia, le Puntate del Segreto vanno in onda su Canale 5, ma si possono anche poi trovare in streaming sia sul sito di Mediaset che su altre piattaforme online come Dplay. Ma perché il segreto è una serie così di successo?

Trama Il Segreto: riassunto di tutte le undici stagioni e delle puntate

La trama racconta di tutto quello che accade nel villaggio di Ponte Viejo. Tutto ruota attorno alla famiglia Montenegro che vive in questo piccolo paese a nord della Spagna e la storia inizia quando nel 1902 arriva Pepa, una levatrice che, dopo essere stata sedotta dal padrone di casa, è rimasta incinta dell’uomo per cui prestava servizio. Dopo varie vicissitudini la storia si sposta nel 1919 quando Pepa viene tradita da Carlos Castro il suo padrone e amante.

Seconda Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella seconda stagione la storia invece si sposta tra Gonzalo e Maria Castagneta, un sacerdote che rivelerà di essere figlio di Pepa e tra i due nasce quindi un amore folle che viene discusso e vissuto per tutta la stagione.

Terza Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella terza stagione tra Maria e Gonzalo continua storia d’amore, ma entra in scena Corrado Buenaventura che comincerà a portare scompiglio nella vita del paese mentre, in sottofondo, continua a muovere i fili Donna Francisca Montenegro.

Quarta Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella quarta stagione vediamo la morte di Tristan che manda sotto shock l’intera popolazione di Puente Viejo e Maria, che ha scoperto di essere incinta, deciderà di andare via dalla Villa perché non vuole stare con Fernando, ma viene richiusa prima in un carcere e poi in un convento.

Quinta Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella quinta stagione vediamo la comparsa di Bosco. Un ragazzo selvaggio che salva donna Francisca dagli anarchici. Anche lui è figlio di Tristan e Pepa quindi fratello di Gonzalo. Intanto viene annunciata la morte di Gonzalo e Maria, quando scopre la verit,à tenterà di uccidere la propria madrina.

Sesta Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella sesta stagione e scopriamo che Bosco e Aurora sono fratello e sorella così tra i due c’è un riavvicinamento. Bosco abbandonata la villa va a vivere insieme alla sorella. Intanto affrontiamo anche la relazione tra Sol e il dottor Lucas Moliner.

Settima Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella settima stagione troviamo una nuova famiglia che arriva a stabilirsi a Puente Viejo e apre una nuova attività di vendita: si tratta della famiglia Mella che nasconde molti segreti oscuri. Intanto in paese arriva Cristobal figlio illegittimo di Salvador Castro che vuole conquistare l’eredità e vendicarsi di donna Francisca.

Ottava Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nell’ottava stagione Francisca e Raimundo si fidanzano e rendono la loro relazione pubblica. Intanto vediamo Garrigues che tenta di uccidere donna Francisca e tutti gli abitanti di Puente Viejo durante un’asta. Ma grazie all’intervento di Prudencio e Saul l’attentato viene sventato e Cristobal chiuso in manicomio. Intanto Matias ha messo incinta Marcela.

Nona Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella nona stagione arrivano Ponte Viejo Julieta e la nonna Consuelo. La ragazza si innamora di Saul, ma donna Francisca vuole che la ragazza si sposi con il fratello Prudencio. Nonostante la giovane ragazza non sia d’accordo il matrimonio si farà.

Decima Stagione Il Segreto: riassunto delle puntate

Nella decima stagione Donna Francisca scompare dalla Villa e torna invece Fernando Messia, che si occupa di gestire tutti gli averi della signora. Intanto Raimondo e Maurizio scoprono che la signora è andata via perché donna Francisca è in manicomio in uno stato catatonico per via di Fulgencio Montenegro e Fernando. Intanto Elsa e Isaac stanno per sposarsi quando un gruppo di incappucciati inizia a sparare contro i due. Antolina, la domestica, scopre che Elsa è morta e cerca di salvare almeno Isaac i due arrivano così a Puente Viejo e alla fine Antolina si innamorerà di Isaac tanto che i due trascorreranno la notte insieme. Elsa però è viva e torna in città. Antolina dirà di essere rimasta incinta per sposare Isaac. .

Anticipazioni undicesima stagione Il Segreto: le puntate

Dell’undicesima stagione sappiamo che Severo Santacruz rischia di perdere tutte le sue risorse e sa che Donna Francisca è colei che lo ha portato a cadere. Intanto Prudencio, che ora si occupa della cantina di vini assume un dipendente. Torna in scena Fernando con una nuova fidanzata, Maria Elena con la quale si sposa, ma durante le nozze esplode una bomba messa da Severo per vendicarsi di Francisca. Maria Elena muore, Matias, perderà un occhio e Maria rimane paralizzata mentre Adela morirà in un incidente d’auto.

