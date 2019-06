Myss Keta, Pazzeska: chi è la cantante dal volto coperto, quanti anni ha e canzoni più famose.

Non aspettatevi un sound classico. Non aspettatevi nemmeno una voce facile da ascoltare. Per capire Myss Keta ci vuole apertura musicale, nessuno fastidio per la “è” aperta tipica milanese così accentuata, e soprattutto essere pronti a sentir dei ritornelli che subito potrete anche odiare, ma poi vi rimarranno in testa. Mettetevi l’anima in pace. Myss Keta, il cui volto è sempre nascosto, è una artista rap che però è difficile da catalogare. Cerchiamo allora di scoprire insieme chi è la cantante di Pazzeska feat Gué Pequeno e di DJ di M**** de Lo Stato Sociala feat Arisa e lei appunto.

Volto Myss Keta: chi è e quanti anni ha

Chi è Myss Keta? Quanti anni ha? Qual è il suo volto? La risposta non è semplice. Nessuno sa chi si celi dietro al volto a parte pochi collaboratori che hanno avuto la possibilità di vederla dal vivo. In ogni video e apparizione la cantante nasconde il suo volto, ma nonostante questo il suo album Paprika ha conquistato tutti. Myss Keta nasce come progetto nel 2013 a Milano e dietro la maschera c’è un collettivo, il Motel Forlanini. Il singolo d’esordio, Milano Sushi e Coca ha avuto un successo pazzesco per il suo stile irruento e soprattutto per il linguaggio tanto duro quanto reale. Quanti anni ha Myss Keta? 30 a quanto pare e non ha problemi a raccontare tutto di sé anche se cela la parte che tutti ostentano nei selfie e nei video: il volto.

Pazzeska e tutte le canzoni più famose della cantante

Sono tante le canzoni famose di Keta, sicuramente tutte hanno in comune una cosa: un genere che fonde hip hop, rap, trap ed elettronica. Una cosa nuova insomma che brevemente è entrata nelle cuffie di tutti i ragazzi. Tra le sue hit ricordiamo: Pazzeska, Una Donna Che Conta, Adoro, Monica, Milano Sushi e Coca.

