Cerotti sulle mani e sulle dita: perché Kate Middleton ha sempre la mani ferite?

Kate Middleton è sicuramente uno dei membri della Royal Family che più abbiamo imparato a conoscere e amare ormai da tantissimo tempo. La sua storia d’amore con il principe ha fatto sognare tutto il mondo, ma c’è un dettaglio però che non è passato inosservato ai fan ed è il fatto che Kate Middleton viene spesso fotografata con dei cerotti sulle dita e non si è ancora riuscito a capire perché.

Kate Middleton malattia? Perché i cerotti sulle mani e sulle dita?

Questi cerotti sono solo sulle mani, sul dorso, sul palmo e come riporta il settimanale Oggi non ci sono ancora delle risposte certe al perché di questi cerotti. Sono tantissime le ipotesi:

Giardinaggio: visto che Kate ama giardinaggio e lo fa spesso probabilmente si ferisce spesso magari nel svolgere diverse attività.

Pasticci casalinghi: un’altra ipotesi per i cerotti riguarda delle disattenzioni casalinghe e sono le ipotesi più fantasiose. Si passa da delle ipotetiche malattie di Kate Middleton, ai graffi del cane o del gatto.

Cucina: altri sostengono che Kate si faccia male ai fornelli visto che pare amare la cucina e si cimenta spesso nel preparare dei manicaretti.

Secondo i dermatologi questi cerotti potrebbero essere legati sia a dei pasticci casalinghi che forse a dei guai di salute per le dimensioni, ma non sembra essere nulla di grave. Intanto ormai per Kate Middleton quello dei cerotti è diventato quasi una sorta di must-have e persiste questo mistero sul perché li abbia. Qualora fosse un problema di graffi sono molti i medici a sostenere che sia meglio lasciare la ferita scoperta per fare in modo che si rimargini naturalmente. Altri invece le suggeriscono di iniziare ad usare i guanti sia per svolgere le mansioni di giardinaggio si per svolgere quelle casalinghe in modo da proteggere la sua pelle. In ogni caso il mistero dei cerotti sulle dita di Kate Middleton rimane e probabilmente fin quando non sarà lei stessa, magari in un’intervista a raccontare il perché, non sapremo mai qual è il reale motivo.

