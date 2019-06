GF16, è scoppiata la passione tra Francesca De André e Gennaro Lillio, che ormai non si nascondono più e si baciano intensamente davanti alle telecamere.

Francesca De André e Gennaro Lillio sono sicuramente due dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello. La nipote del grande Faber è stata al centro di quasi tutte le puntate del lunedì per la controversa storia con il suo ex Giorgio Tambellini, che l’ha tradita più volte mentre lei era nella casa, confessandole i suoi errori e provocandole giorni molto difficili. In questa settimana però Francesca ha definitivamente ceduto alla corte di Gennaro, che le è stato sempre vicino dall’inizio di questa avventura, senza mai negare di provare un interesse per lei. E così è scoppiata la passione.

Francesca De André e Gennaro Lillio, passione davanti alle telecamere

Francesca De André e Gennaro Lillio stanno vivendo la loro storia all’interno della casa. Dopo qualche bacio nascosto sotto le coperte prima di uscire allo scoperto, i due ora non si nascondono più e passano le giornate sempre vicini e stretti, a recuperare il tempo perso. Solo pochi giorni fa infatti Francesca si è lasciata alle spalle il pensiero del suo ex, Giorgio Tambellini, e ha deciso di viversi al massimo l’attrazione con Gennaro. Nell’ultimo estratto dalla diretta del GF, si vedono i due stesi sul letto a riempirsi di baci appassionati in favore di telecamera, proprio a dimostrare di non aver più nulla da nascondere. Gli sguardi dei due ragazzi parlano da soli, soprattutto quelli di Francesca, che sembra aver ritrovato finalmente la serenità con Gennaro al suo fianco.

Le critiche di Cristiano Malgioglio a Francesca e Gennaro

Francesca e Gennaro hanno anche ricevuto numerose critiche per il loro ‘amore’, nato nonostante le furiose liti dei giorni precedenti al primo bacio, nelle quali sono volate parole pesanti soprattutto da parte di Francesca. Gennaro è stato criticato in particolare dall’opinionista della trasmissione Cristiano Malgioglio, per aver avuto un comportamento troppo accomodante nei confronti della ragazza e per aver scelto di perdonare le sue accuse pesanti. Secondo Malgioglio, infatti, questa sarebbe una strategia del ragazzo per arrivare alla vittoria finale.

