Come è morta Lady Diana: la confessione di due nuovi testimoni oculari.

La morte di Lady Diana è stata senza dubbio uno dei casi che maggiormente ha sconvolto il mondo intero. Era il 1997 quando rimase uccisa, il 31 agosto, durante un incidente stradale nel tunnel dell’Alma di Parigi. La morte però della Principessa Diana, è stata da subito piuttosto controversa, al punto tale da creare moltissimi i dubbi inerenti alle cause del decesso e le modalità, arrivando addirittura anche a pensare che la morte fosse stata assolutamente organizzata.

Lady Diana: la morte organizzata? Le parole di due testimoni

Ci furono infatti tantissime ipotesi inerenti la possibile idea di eliminare in qualche modo la principessa del Galles che si era già separata dal marito Carlo all’epoca del decesso. Nel corso degli anni le testimonianze in merito alla sua morte e su ciò che sia realmente accaduto sono state tantissime e oggi spuntano due nuovi testimoni che avrebbero qualcosa da dire in merito alla morte di Lady Diana. Si tratta di Jack e Robin Firestone che hanno dichiarato che quell’incidente era stato causato non da una disgrazia.

Morte Lady D: cosa hanno visto i coniugi Firestone

I coniugi hanno dichiarato di aver visto in prima persona due auto nere che sembravano delle auto di servizio, proprio sul luogo dell’incidente. Le vetture, a detta dei due testimone, viaggiavano proprio davanti all’auto di Diana ed erano entrate prima di lei, ma successivamente hanno cancellato ogni traccia del loro passaggio all’interno di quel tremendo tunnel. Perché i Firestone non hanno parlato prima? Paura. I coniugi pare che abbiano visto tutto questo in prima persona, ma non si sono osati a parlare prima, un po’ per paura, un po’ perché di testimoni fittizi e malintenzionati fino a quel momento ce ne erano stati fin troppi e la paura di ritorsioni era altissima. A oggi la loro testimonianza ha nuova forza perché anche l’avvocato britannico Gary Counter ha notato le stesse auto all’interno del tunnel.

