Si è spenta a 97 anni Valeria Valeri, una grandissima attrice teatrale e doppiatrice, ma anche interprete televisiva di successo che abbiamo visto in fiction come Un Medico in Famiglia e Un Posto al Sole. La Valeri si è spenta a 97 anni dopo una vita trascorsa insieme al suo amore Enrico Maria Salerno, divisa tra teatro, tv e doppiaggio. La notizia è arrivata da poco ed è stata data dalla figlia, Chiara Salerno che ha anche comunicato che i funerali si svolgeranno il 12 giugno alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo.

Chi era Valeria Valeri: da Un Medico in Famiglia ai film con Alberto Sordi

Ma chi era Valeria Valeri? All’anagrafe la conosciamo come Valeria Tulli, nata a Roma l’8 dicembre 1921. Quando iniziò la sua carriera nel teatro, nel Secondo DopoGuerra, ha cambiato il suo nome in Valeria Valeri e non ha mai abbandonato il palcoscenico, recitando in moltissime commedie, opere e fiction. La sua ironia, con la sua capacità di dar vita anche a momenti di dramma sul palco è stata la sua arma vincente e l’abbiamo vista in diverse opere come:

La vita è sogno

Trappola mortale

Anche i bancari hanno un’anima

Al cinema invece l’abbiamo vista più raramente, ma tra i titoli ricordiamo Le Stagioni del Nostro Amore, film diretto da Alberto Sordi Io e Caterina e Operazione Paura di Mario Bava. Diverso discorso invece per la televisione dove Valeria Valeri aveva “la residenza”. Ha interpretato la madre di Gian Burrasca (che era Rita Pavone), ma la ricordiamo nei panni di Agnese Cordelli in Un Medico in Famiglia, Compagni di Scuola, Un Posto al Sole… La carriera è stata poi ricca anche di boutade nel mondo del doppiaggio dove ha prestato la voce a Natalie Wood, Maggie Smith, Julie Andrews, Joann Woodward, Lea Massari, Ellen Burstyn…

