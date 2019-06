Una canzone postuma di Freddie Mercury: arriva Time Waits for No One.

Dopo l’uscita del film Bohemian Rhapsody, tantissimi persone che fino a quel momento conoscevano solo in maniera superficiale i Queen e Freddie Mercury hanno potuto tornare ad apprezzare questo straordinario cantante e tutti i suoi brani più famosi. Ora però c’è una notizia straordinaria perché il 21 giugno 2019 pare che uscirà un brano inedito di Freddie Mercury intitolato Time Waits for No One.

Time Waits for No One: la nuova canzone postuma di Freddie Mercury

Oggi si tratta soltanto di rumors, ma sembra che questo pezzo nuovo e inedito del frontman dei Queen verrà rilasciato proprio il 21 giugno e la canzone distribuita da Emi, secondo quanto riportano diversi giornali americani e britannici, sarebbe stata inizialmente registrata per un musical del 1986 intitolato Time. Pare infatti che questa canzone di Freddie Mercury, Time Waits For No One sia una versione particolare di quella che era stata creata per il musical perché ha una presa vocale diversa e la base dell’86 è stata sostituita ovviamente da un accompagnamento al pianoforte. Sembra quindi che tornerà in qualche modo Freddie Mercury a farci sognare, cantare e ascoltare la sua musica. Ovvio è che ascoltare questi brani postumi crea sempre una sensazione strana, tra il piacevole il triste perché sappiamo che sarà impossibile riuscire ad ascoltare nuovamente qualche canzone di questo grandissimo artista live!

Il musical Time e la canzone di Freddie Mercury

Il musical Time è stato scritto da Dave Clark e David Soames e musicato di Jeff Daniels. La storia parla di un musicista rock trasportato a fare un concerto nella galassia di Andromeda mentre i capi decidono di esaminare il popolo terrestre per capire chi merita di sopravvivere chi no. Proprio il musicista rock Chris Wild, protagonista del musical, e la sua band devono difendere il loro pianeta. L’opera avuto molto successo soprattutto per via degli effetti speciali e l’interno del Dominion Theatre era stato addirittura modificato per ospitare proprio il musical Time. Nella colonna sonora ci sono ovviamente delle composizioni di Freddie Mercury ma anche di Dionne Warwick dusty Springfield e Mike Moran.

Per sapere tutto sui Queen e le ultime uscite–> clicca qui