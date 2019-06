La famosa cantante americana Selena Gomez prende una drastica decisione: con delle parole che spiazzono, la cantante comunica la sua intenzione.

Selena Gomez, dopo il periodo difficile vissuto nei mesi di ottobre, ritorna ad essere al centro dell’attenzione. Proprio nei mesi scorsi, infatti, la giovane cantante ha subito un vero e proprio crollo emotivo. Dovuto, principalmente, ai ben due ricoveri in seguito al trapianto di rene, di un anno prima, che le ha comportato delle conseguenze fisiche davvero incredibili. A causa, infatti, della scarsità di globuli bianchi, la giovane Gomez è stata costretta a sottoporsi delle cure in ospedale. Nonostante, però, siano passati mesi da quel momento e, fortunatamente, Selena adesso stia meglio, la cantante ritorna al centro dei riflettori. In particolare, per una drastica decisione. Presa, a detta sua, per il suo bene. Ma di cosa parliamo? Ecco tutto nello specifico.

Selena Gomez prende una decisione: ecco cos’è successo

In una recente intervista per Indipendent, Selena Gomez dichiara, per la prima volta, di voler prendersi un periodo di pausa dai social. La giovane cantante, infatti, confessa di aver cancellato dal suo telefonino l’applicazione di Instagram. Poiché si era resa conto che il famoso social network era diventato per lei malsano. Ma non solo. Perché, stando alle sue parole, l’attrice e cantante statunitense avrebbe dichiarato che la piattaforma avrebbe fortemente influenzato il suo benessere mentale. Addirittura, Selena dichiara di quanto Instagram la facesse sentire depresse. Insomma, della parole che spiazzano nel vero senso della parola. Ovviamente, però, la cantante tiene a sottolineare che, nonostante questo gesto, non smetterà assolutamente di mettersi in contatto con i suoi numerosi fan. Infatti, proprio per poter ‘accontentare’ i suoi 152 milioni di followers, Selena ha deciso di far scaricare, sul telefono di un’altra persona, l’applicazione. In modo che, qualora le venisse la voglia di comunicare con i suoi ‘seguaci’, può farlo direttamente da lì.

