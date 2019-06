Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, fa una spiazzante rivelazione su Instagram: ecco di cosa parliamo.

Virginia Stablum è conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conquistato il cuore del tronista Nicolò Brigante che l’ha scelta. La ragazza ha fatto importanti cambiamenti; non solo ha smesso di portare i capelli lisci come faceva a Uomini e Donne per tornare al suo look naturale, cioè riccia, ma insieme ai suoi studi di Scienze della Comunicazione ha intrapreso la carriera di influencer. Sappiamo però che la sua relazione con il bel Nicolò non è durata a lungo e la ragazza ci ha fatto appassionare con una nuova storia, quella con Pietro conosciuto grazie ad altri due protagonisti di Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi. Con Paolo e Angela è nata una forte amicizia e quando Paolo ha raggiunto insieme a Pietro a New York la fidanzata e l’amica Virginia ha fatto da cupido per Virginia e Pietro.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, la spiazzante rivelazione di Virginia

La Stablum descrive a Uomini e Donne Magazine il suo fidanzato come uno pieno di energia che riesce a trasmettere agli altri. Secondo lei è un ragazzo positivo e racconta che la loro relazione si è consolidata molto in fretta, infatti sono andati a convivere assieme dopo un mese e mezzo dall’episodio newyorkese, un tempo davvero breve! Ma dopo questi complimenti al fidanzato ha rivelato qualcosa di triste sulla sua relazione. Se all’inizio essere molto diversa da Pietro ha fatto scoppiare la scintilla tra di loro, ora iniziano a sorgere i problemi dovuti alle incompatibilità caratteriali che stanno in qualche modo influendo sul percorso personale di Virginia. La ragazza si sta impegnando molto per realizzare i suoi sogni e ha aggiunto che, anche se non è certa di cosa accadrà in futuro, al momento si sente decisamente sfortunata in amore.

Per restare aggiornato sui tuoi Vip preferiti CLICCA QUI!