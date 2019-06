Chi è Barbara Fumagalli: età e vita privata dell’ex tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice di Uomini e Donne. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sono davvero tante le modelle e influencer provenienti dalle trasmissioni di Maria De Filippi. Uomini e Donne e Temptation Island su tutte. E c’è anche chi ha partecipato ad entrambi i seguitissimi programmi di Canale 5. È il caso di Barbara Fumagalli. La modella, classe 1990, è oggi molto seguita sui social, ma scopriamo qualcosa in più su di lei e sulle sue apparizioni in tv.

Chi è Barbara Fumagalli: da ‘ombrellina’ a corteggiatrice in tv

Con più di 400 mila followers, Barbara Fumagalli è una influencer molto gettonata sui social. Ma dove l’abbiamo vista in tv? Ebbene, la modella brianzola, che ha partecipato anche a Miss Italia nel 2008, ha inizato come ‘ombrellina’ in alcune gare motociclistiche, ma sono stati i programmi della De Filippi a regalarle il grande successo. Prima, Temptation Island, dove ha partecipato nel 2018. Per poi tornare nello studio di Uomini e Donne durante l’ultima edizione, tra le corteggiatrici dei tronisti Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ma con nessuno dei due è scattata la scintilla. Oggi la modella infiamma Instagram con i suoi scatti decisamente mozzafiato. Date un’occhiata:

Vita privata

Nonostante la giovane età, la Fumagalli ha già un matrimonio alle spalle. La modella è stata sposata col pilota Niccolò Canepa, conosciuto nel periodo in cui la ragazza vestiva i panni di ‘ombrellina’. Un matrimonio durato solo pochi mesi: i due sono convolati a nozze nel 2017 ma pare che 5 mesi dopo si siano già separati. Attualmente, stando anche alle foto postate sui suoi social, la ragazza non sembra avere alcun fidanzato ufficiale.

