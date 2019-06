Anticipazioni Una Vita: tutto sulle puntate in onda su Canale 5 dal 17 al 21 giugno 2019.

Tra le soap opera che animano il pomeriggio di Mediaset e nello specifico di Canale 5, oltre a Il Segreto e Beautiful, c’è ovviamente anche Una Vita. La soap è amatissima dal pubblico a casa che segue con passione tutte le avventure dei protagonisti di Una Vita, puntata dopo puntata anche in streaming per non perdersi nulla. Le anticipazioni degli episodi di Una Vita che vanno in onda dal 17 al 21 giugno 2019 sono piuttosto succulente quindi cerchiamo di capire meglio insieme cosa succederà.

Episodi Una Vita: anticipazioni spagnole dal 17 al 21 giugno

Diego, una volta ottenuto l’indulto grazie a Felipe, conduce Blanca sulla tomba della bambina che ha perso sperando di convincerla a superare i suoi dubbi. La donna però è convinta che fosse incinta di un maschietto e quindi rimane della sua idea: l’aborto non è reale, si tratta di una farsa organizzata da Ursula. Blanca così va da Ursula e le dice che vuole assolutamente vedere suo figlio, la donna nega e così Blanca inizia a guardare ovunque. Quando trova un vestito da neonato si auto-convince che il piccolo sia lì da qualche parte e il suo atteggiamento fa pensare che possa aver dei problemi mentali. Blanca è talmente fuori di sé che alla fine pensa persino che Diego si sia alleato con Ursula e decide di lasciarlo. La città si stringe così accanto alla donna e Leonor organizza una bella colazione per tirarle su il morale, ma non invitano Ursula che si infuria e giura vendetta per quello sgarro. Intanto però la donna ha un altro problema: Samuel ha paura che Diego scopra la verità sull’uccisione di Jaime. Viene così inviata una lettera a Diego, finta ovviamente, proveniente da Jaime e la cosa sembra tranquillizzarlo. Intanto Arturo si prepara ad incontrare Ochoa dopo aver imparato a giocare a biliardo e Estaban insiste per rimanere a guardare fino a quando il colonnello non accetta l’idea. L’incontro così procede e quando Ochoa perde decide di dare ad Arturo la lista di tutti i soldati che ancora non sono tornati in patria, ma ovviamente c’è un problema. Ochoa consegna un elenco di tutti i prigionieri spagnoli, non solo della città e gli dice che dovrà occuparsi lui di tutto.

