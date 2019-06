Il frontman dei Megadeth, Dave Mustaine ha annunciato di avere un tumore alla gola.

I fan dei Megadeth, famosa band metal, sono in crisi perché attraverso la pagina Facebook del gruppo il leader della band Dave Mustaine ha dichiarato di avere un tumore alla gola. Tuttavia il chitarrista ha confermato di aver già iniziato le cure e il trattamento che pare porti alla guarigione nel 90% dei casi. Per questo motivo però la band ha dovuto cancellare ovviamente tutti gli impegni live che erano prefissati per questo 2019, ma Dave Mustaine leader e frontman dei Megadeth ha dichiarato di continuare a lavorare al nuovo album del gruppo.

Dave Mustaine, Megadeth: il post su FB in cui spiega del tumore

Nel post pubblicato su Facebook il cantante ha spiegato di aver scoperto di avere un tumore alla gola. Nella vita ha già affrontato degli ostacoli e per quanto rispetti questo problema ha tutta l’intenzione di confrontarcisi e di sconfiggerlo. Nonostante, fortunatamente, pare che le cure portino al successo nel 90% dei casi, la band dovrà rinunciare ai concerti per quest’anno anche se i Megadeth torneranno presto per sulla strada. Nel mentre, sottolinea Dave nel post, tutta la band sta lavorando in studio per il nuovo album e il post si conclude con un ringraziamento a tutta la sua famiglia e tutto il suo Team che gli sta accanto.

Chi sono i Megadeath e che musica fanno?

I Megadeth sono una band di trashmetal americana molto famosa, nata nel 1983 a Los Angeles ed è considerata una delle band più significative proprio di questo genere insieme agli Slayer e ai Metallica. Dave Mustaine è stato proprio il chitarrista solista della band dei Metallica dall’81 all’83 e dopo creò il gruppo dei Megadeth. Nel 1990 arriva Rust in Peace, un album considerato tra i migliori della band che ottenne il disco di platino e raggiunse la seconda posizione nella classifica Billboard 200. I successi sono tantissimi e il gruppo, dall’inizio della loro carriera a oggi ha venduto migliaia di dischi che sono delle pietre miliari della storia.

